New Year Tradition: ప్రజలు అర్ధరాత్రి 12 ద్రాక్షలను ఎందుకు తింటారు
స్పెయిన్లోని ప్రత్యేక నూతన సంవత్సర సంప్రదాయం ప్రకారం, ప్రజలు అర్ధరాత్రి 12 ద్రాక్షలను తినడం ద్వారా రాబోయే 12 నెలలకు అదృష్టం మరియు విజయాన్ని తెచ్చుకుంటారు.
స్పెయిన్లో ఒక ప్రత్యేక నూతన సంవత్సర సంప్రదాయం ఉంది. అక్కడ ప్రజలు కొత్త సంవత్సరం మొదలవ్వడానికి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు 12 ద్రాక్షలను తింటారు. ఈ 12 ద్రాక్షలు ప్రతి సంవత్సరం 12 నెలలను సూచిస్తాయి, మరియు ప్రతి ద్రాక్షను తినడం రాబోయే నెలల్లో అదృష్టం, ఆనందం, మరియు విజయాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు.
ఈ సంప్రదాయం 1880లలో స్పెయిన్లోని సంపన్న కుటుంబాలలో ప్రారంభమైంది. అప్పటినుంచి ఇది స్పెయిన్ మొత్తం విస్తరించి, ప్రజలలో ఒక ప్రముఖ ఆచారంగా మారింది. అచ్చమైన సాంప్రదాయం ప్రకారం, అర్ధరాత్రి గడియారం మోగుతున్న ప్రతి గంటకు ఒక ద్రాక్ష తినాలి. 1900ల ప్రారంభంలో, అలికాంటే ప్రాంతంలోని ద్రాక్ష రైతులు మిగిలిన పంటను అమ్మడానికి ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తూ, ఈ సంప్రదాయం మరింత ప్రాచుర్యం పొందింది.
అర్ధం:
ప్రతి ద్రాక్షను తినడం ద్వారా ప్రతి నెలకు ప్రత్యేక ఆశలు, లక్ష్యాలు, వ్యక్తిగత విజయం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక సమృద్ధి రాబడుతుందని నమ్ముతారు. కొంతమంది ప్రజలు ప్రతి ద్రాక్షను తినేటప్పుడు ఒక ప్రత్యేక సంకల్పాన్ని క్రమంగా అమలు చేస్తారు, అది ఆ సంవత్సరంలో ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని నమ్మకం ఉంది.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, సోషల్ మీడియా ట్రెండ్గా కొన్ని వాడుకలు, ఉదాహరణకు టేబుల్ కింద కూర్చోడం చూపించబడింది. కానీ అసలు సంప్రదాయం ప్రకారం, ఇది భాగం కాదు. నేటి రోజుల్లో స్పానిష్ సూపర్ మార్కెట్లు "12 లక్కీ ద్రాక్షలు" కలిగిన ప్రత్యేక ప్యాక్స్ను అమ్ముతూ, ఈ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకు వస్తున్నాయి.
సారాంశం:
- ప్రతి ద్రాక్ష = సంవత్సరంలోని 1 నెల
- 12 ద్రాక్షలు = కొత్త సంవత్సరంలో 12 నెలలకు అదృష్టం
- సంప్రదాయం ప్రారంభం = 1880ల చివర, స్పెయిన్
- ప్రధాన లక్ష్యం = ఆనందం, విజయం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక సమృద్ధి