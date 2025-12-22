  • Menu
New Year Remedies 2026: ఏడాది మొత్తం లక్ మీ వెంటే ఉండాలంటే… జనవరి 1న ఇవి తప్పక చేయండి!

Highlights

2026 సంవత్సరం మొత్తం అదృష్టం మీ వెంటే ఉండాలంటే జనవరి 1న పాటించాల్సిన సులభమైన ఆధ్యాత్మిక పరిహారాలు ఇవే. ఇంటి శుభ్రత, పూజ, తులసి మొక్క, దానం వంటి చిన్న పనులతో పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఆహ్వానించి కొత్త ఏడాదిని శుభారంభం చేసుకోండి.

కొత్త సంవత్సరం అంటే కేవలం క్యాలెండర్ మారడం కాదు…

మన జీవితం కొత్త దారిలో అడుగుపెట్టే అద్భుతమైన అవకాశం. 2026లో మనకు అదృష్టం కలిసి రావాలన్నా, అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధించాలన్నా—సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే తొలి రోజు చాలా కీలకం అంటున్నారు పండితులు. జనవరి 1న కొన్ని చిన్న ఆచారాలు పాటిస్తే, నెగటివ్ ఎనర్జీ దూరమై ఏడాది మొత్తం పాజిటివ్ వైబ్స్‌తో నిండిపోతుందని విశ్వాసం.

అయితే ఆ రెమెడీస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం…

ఇంటి వాతావరణం శుభ్రం చేసుకోండి

కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికే ముందు ఇంటిని పూర్తిగా క్లీన్ చేయాలి. అవసరం లేని సామాన్లు, చెత్తాచెదారం తొలగిస్తే ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ప్రవహిస్తుంది.

ఇల్లు శుభ్రం చేసిన తర్వాత నీటిలో చిటికెడు పసుపు లేదా గంగాజలం కలిపి ఇంటి ముఖద్వారం వద్ద చల్లడం చాలా శుభప్రదం. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్త ఏడాది శుభశక్తులు నేరుగా ఇంట్లోకి వస్తాయని నమ్మకం.

ప్రశాంతంగా కొత్త ఏడాది ఆరంభించండి

జనవరి 1ను హడావుడిగా కాకుండా ప్రశాంతంగా ప్రారంభించాలి. వీలైతే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి స్నానం చేసి శుద్ధిగా ఉండాలి.

సూర్య భగవానుడికి నమస్కరించి, పూజ గదిలో ఒక దీపం వెలిగించాలి. కొన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తూ—ఈ ఏడాది క్రమశిక్షణతో, భక్తితో జీవిస్తానని మనసులో సంకల్పం చేసుకోవాలి.

గురువారం – తులసి మొక్కకు విశేష ప్రాధాన్యం

2026 జనవరి 1 గురువారం కావడం విశేషం. ఈ రోజు శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరం. అందుకే ఈ రోజున తులసి మొక్కను నాటడం లేదా ఇంటికి తీసుకురావడం చాలా శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.

ఇప్పటికే తులసి మొక్క ఉంటే, నీళ్లు పోసి చిన్న ప్రార్థన చేసి దీపం పెట్టండి. ఇది లక్ష్మీ కటాక్షంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక రక్షణను ఇస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

దానం చేస్తే దైవ ఆశీస్సులు

కొత్త ఏడాదిలో అత్యంత శక్తివంతమైన రెమెడీ—దానం.

జనవరి 1న మీకు తోచినంతలో పేదలకు ఆహారం, బట్టలు లేదా దుప్పట్లు దానం చేయండి. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చామన్నది కాదు… ఎంత ప్రేమతో ఇచ్చామన్నదే ముఖ్యం.

ఇలా చేయడం వల్ల పితృ దేవతలు, దేవుళ్లు సంతోషించి ఏడాది పొడవునా ఆశీస్సులు అందిస్తారని విశ్వాసం.

కృతజ్ఞతే అసలైన సంపద

దానం చేయడం వల్ల “నాకు లేదు” అనే భావన పోయి…

“నేను ఇవ్వగలను” అనే కృతజ్ఞతా భావం పెరుగుతుంది. ఈ పాజిటివ్ మైండ్‌సెట్‌తో 2026లో అడుగుపెడితే—అదృష్టం మీ వెంటే నడుస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

