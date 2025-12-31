  • Menu
New Year Muggulu: న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ చుక్కలు లేని సింపుల్ ముగ్గుల డిజైన్లు

కొత్త సంవత్సరం అంటే ఇంట్లోనే కాదు… మన మనసుల్లో కూడా కొత్త ఉత్సాహం, కొత్త ఆశలు, కొత్త ఆరంభాలు. అలాంటి ప్రత్యేక రోజున ఇంటి ముందు అందంగా ముగ్గు వేస్తే ఆ ఆనందమే వేరు.

కొత్త సంవత్సరం అంటే ఇంట్లోనే కాదు… మన మనసుల్లో కూడా కొత్త ఉత్సాహం, కొత్త ఆశలు, కొత్త ఆరంభాలు. అలాంటి ప్రత్యేక రోజున ఇంటి ముందు అందంగా ముగ్గు వేస్తే ఆ ఆనందమే వేరు. న్యూ ఇయర్ రోజున చాలా మంది పెద్ద పెద్ద రంగోలీలు వేయాలని అనుకుంటారు. కానీ అందరికీ అంత సమయం, స్థలం లేదా ఓపిక ఉండకపోవచ్చు.

అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో చుక్కలు లేకుండా సింపుల్‌గా వేసే న్యూ ఇయర్ ముగ్గులు బాగా పాపులర్ అయ్యాయి. తక్కువ సమయంలో, తక్కువ కష్టంతో కూడా ఇంటి ముందు చక్కని అందాన్ని తీసుకురావడం వీటి ప్రత్యేకత.

ఎందుకు సింపుల్ ముగ్గులు బెస్ట్?

ఈ ముగ్గుల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… వీటికి పెద్దగా ప్లానింగ్ అవసరం ఉండదు. ఉదయం ఇంటి పనుల మధ్యలోనే చిటికెలో వేసేయొచ్చు. చుక్కలు పెట్టాల్సిన పని లేకపోవడంతో పిల్లలు, వృద్ధులు కూడా సులభంగా వేయగలరు.

చిన్న ఇళ్లలో లేదా అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉండేవారికి ఈ డిజైన్లు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. పెద్ద ముగ్గులు వేయలేని వారు కూడా ఈ సింపుల్ డిజైన్లతో న్యూ ఇయర్‌కు ఘనంగా స్వాగతం పలకవచ్చు.


న్యూ ఇయర్ ముగ్గుల్లో ట్రెండింగ్ డిజైన్లు

న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ ముగ్గుల్లో సాధారణంగా

“Happy New Year” పదాలు

కొత్త సంవత్సరం సంఖ్యలు

పూల డిజైన్లు


దీపాలు, ఆకులు, వలయాలు వంటి సింబల్స్

ఎక్కువగా వాడతారు. ఇవన్నీ చుక్కలు లేకుండా ఫ్రీ హ్యాండ్‌గా సులభంగా వేసుకోవచ్చు.

తెల్ల ముగ్గు పొడితో సింపుల్‌గా వేసి, పక్కన కొద్దిగా రంగులు జోడిస్తే చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ఒకే రంగు కాకుండా రెండు లేదా మూడు లైట్ కలర్స్ వాడితే ముగ్గు మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.


ముగ్గు వేయడానికి చిన్న టిప్స్

ముగ్గు వేసే ముందు నేల శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు చల్లితే పొడి బాగా పట్టుకుంటుంది. మొదట పెన్సిల్ లేదా చాక్‌తో లైట్‌గా అవుట్‌లైన్ వేసుకుంటే తప్పులు తక్కువగా ఉంటాయి.

సెంటర్‌లో ఒక చిన్న డిజైన్ వేసి, చుట్టూ సర్కిల్ లేదా పూల ఆకారాలు వేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.



చిన్నదైనా… భావం పెద్దది

ఈ సింపుల్ న్యూ ఇయర్ ముగ్గులు చూడటానికి చిన్నవిగా కనిపించినా, వాటి వెనుక ఉన్న భావం మాత్రం చాలా పెద్దది. కొత్త ఏడాది మన ఇంటికి శుభం, శాంతి, సంపద తీసుకురావాలనే ఆశతో వేసే ముగ్గులు ఇవి. పెద్దదా చిన్నదా అనేది ముఖ్యం కాదు… మనసుతో వేసిన ముగ్గే అసలు ప్రత్యేకం.

ఇంకెందుకు ఆలస్యం? పెద్ద ముగ్గులు వేయలేమని బాధపడాల్సిన పనిలేదు. ఈ చుక్కలు లేని సింపుల్ న్యూ ఇయర్ ముగ్గుల్లో ఏదైనా ఒకటి ఎంచుకుని ఈరోజే వేసేయండి. కొత్త ఏడాది మీ ఇంటి ముందే కాదు… మీ మనసులో కూడా అందమైన ఆరంభంగా మారుతుంది.

