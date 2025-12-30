  • Menu
2026 New Year wishes: మీ ప్రియమైనవారితో పంచుకోవడానికి టాప్ 120+ సందేశాలు, కోట్స్, గ్రీటింగ్ కార్డ్స్

Highlights

2026 కొత్త సంవత్సరం సంతోషం, ఆశ, విజయాలతో మీ కుటుంబం, స్నేహితులతో పంచుకోవడానికి టాప్ 120+ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు, కోట్స్, గ్రీటింగ్ ఐడియాలు.

టాప్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు & సందేశాలు 2026

  • మా కుటుంబం నుండి మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
  • నా ప్రియమైన మిత్రమా, 2026 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ 365 రోజులను సద్వినియోగం చేసుకోండి!
  • కొత్త సంవత్సరం అంటే కొత్త తప్పులు, వాటి నుండి నేర్చుకోవడం, చిరస్మరణీయ జ్ఞాపకాలను సృష్టించడానికి ఒక అవకాశం.
  • 2026 సంవత్సరం సంతోషం మరియు సంపదతో నిండినది కావాలని కోరుకుంటున్నాం.
  • మీ కుటుంబానికి 2026లో ఆనందం, శాంతి, సుఖ-సంపదలతో నిండిన సంవత్సరం కావాలని కోరుకుంటున్నాం.
  • కొత్త సంవత్సరం ఆశతో నింపి, మీ కృషి వైపు మిమ్మల్ని నడిపించుగాక.
  • ఈ సంవత్సరం నా ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు.
  • నూతన సంవత్సరం మీకు సున్నితమైన ఉదయాలు, ప్రశాంత రాత్రులను తెస్తుంది.
  • 2026 దయ మరియు బలంతో మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
  • జీవితంలో ఆపదలు వచ్చినప్పటికీ, 2026 మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.
  • మరో సంవత్సరం, క్షమించడానికి, పెరగడానికి, ప్రేమలో ఎక్కువగా మునిగే అవకాశం.
  • 2026లో మీకు మరింత శాంతి, విజయాలు చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాం.
  • రాబోయే సంవత్సరంలో నవ్వులు, జ్ఞాపకాలు, సానుకూల క్షణాలు నిండినవి కావాలి.
  • దూరమైనా, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
  • 2026లో మీరు అనంతమైన ఆనందాన్ని పొందుగాక.
  • రాబోయే నెలలు దయ, ప్రకాశం, స్ఫూర్తితో నిండినవి కావాలి.
  • కొత్త ప్రారంభాలు, విశాల హృదయాలు, కలలు సాకారం కావాలి.
  • సహనం, కృషి, ఊహించని ఆశీర్వాదాలతో 2026 మీకు సానుకూలం కావాలి.
  • 2026లో అర్థవంతమైన క్షణాలు, హృదయపూర్వక సంభాషణలు ఉండాలి.
  • కొత్త సంవత్సరం, కొత్త పేజీ, ప్రేమ, ధైర్యం, నెరవేర్పుతో నిండినది.
  • ఆనందం, నవ్వు, అంతులేని అవకాశాలతో నిండిన సంవత్సరం.
  • 2026లో విజయం, ఆనందం, కలలు సాకారం కావాలి.
  • పాత సంవత్సరం చింతలు తొలగించి, కొత్త ప్రారంభం.
  • కొత్త సంవత్సరానికి శుభాకాంక్షలు, మరొక అవకాశం.
  • కొత్త అవకాశాలు, సాహసాలకు ఒక సోపానం.
  • మీకు మరియు మీ ప్రియమైనవారికి ఆరోగ్యం, సంపద, ఆనందం.
  • కలలు సాకారం, హృదయ కోరికలు నెరవేరాలి.
  • వృద్ధి, అభ్యాసం, జ్ఞాపకాలు సృష్టించండి.
  • క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు!
  • వెచ్చని క్షణాలు, ప్రశాంతతతో నిండిన క్రిస్మస్.
  • రాబోయే సంవత్సరం ఆనందం, ఉత్సాహం, ఆశ్చర్యాలతో నిండినది.
  • కొత్త అవకాశాలు, సాహసాలు, ప్రారంభాలతో నిండిన సంవత్సరం.
  • 2026లో విజయం, ఆనందం, గుర్తుండే క్షణాలు.
  • పాత సంవత్సరం ముగించి, కొత్త సంవత్సరం వెచ్చని ఆకాంక్షలతో ప్రారంభం.
  • ఖాళీ కాన్వాస్‌పై మీ కలల రంగులు.
  • ప్రేమ, సాహసం, కోరికల నెరవేర్పుతో నూతన సంవత్సరం.
  • కొత్త అవకాశాలు, అంతులేని అవకాశాలు.
  • వృద్ధి, ఆవిష్కరణ, విలువైన క్షణాలు.
  • 365 రోజులు ఆనందం, 52 వారాలు విజయం, 12 నెలల శ్రేయస్సు.
  • ప్రేమ, వెలుగు, సానుకూల గమ్యస్థానం.
  • కలలు సాకారం, కొత్త శిఖరాలకు ఎదగడం.
  • జ్ఞాపకాలు, లక్ష్యాలు, సవాళ్లను స్వీకరించడం.
  • పాత సంవత్సరం వీడ్కోలు, కొత్త సంవత్సరం స్వాగతం.
  • కలలు సాకారం, హృదయ కోరికలు నెరవేరాలి.
  • వృద్ధి, అభ్యాసం, జ్ఞాపకాలు.
  • కొత్త సంవత్సరంలో కలలతో దగ్గరగా, భయాలకు దూరంగా.

ప్రసిద్ధ వ్యక్తుల కోట్స్:

  • “ఒక కొత్త, శుభ్రమైన ప్రారంభం! అవకాశాలతో నిండిన రోజు!” – బిల్ వాటర్సన్
  • “నూతన సంవత్సరానికి శుభాకాంక్షలు, మరో అవకాశం పొందడానికి.” – ఓప్రా విన్‌ఫ్రే
  • “ప్రతి రోజు అత్యుత్తమమైనది అని గుర్తించండి.” – రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్
  • “కొత్త ప్రారంభంలోని మాయాజాలం శక్తివంతమైనది.” – జోసియా మార్టిన్
  • “ఇది కొత్త సంవత్సరం, కొత్త ప్రారంభం.” – టేలర్ స్విఫ్ట్
  • “ఎల్లప్పుడూ కొత్త హృదయం!” – చార్లెస్ డికెన్స్
  • “గత సంవత్సరం పదాలు వెళ్ళిపోయాయి, కొత్త పదాలు వస్తాయి.” – TS ఎలియట్
  • “రేపు కొత్త రోజు, తప్పులు లేవు.” – LM మోంట్గోమెరీ
  • “నూతన సంవత్సర తీర్మానాలు అవసరం లేదు.” – అనాయిస్ నిన్
  • “మార్పు దిశకు స్థలాన్ని ఇవ్వండి.” – మాయ ఏంజెలో
