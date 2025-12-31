New Year 2026 పండుగల తేదీలు: సంక్రాంతి నుంచి దీపావళి వరకు...!
నూతన సంవత్సరం 2026 ఆగమనానికి వేళ సమీపిస్తోంది. కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం చెప్పేందుకు ఇప్పటికే ప్రజలు ఉత్సాహంగా సిద్ధమవుతున్నారు.
నూతన సంవత్సరం 2026 ఆగమనానికి వేళ సమీపిస్తోంది. కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం చెప్పేందుకు ఇప్పటికే ప్రజలు ఉత్సాహంగా సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హిందూ పంచాంగం ప్రకారం 2026లో జరగనున్న ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు, పర్వదినాల తేదీలపై ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన సంక్రాంతి, ఉగాది, వినాయక చవితి, దసరా నవరాత్రి, దీపావళి వంటి పండుగల తేదీలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలని చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
అధిక మాసం ప్రభావం – పండుగల తేదీల్లో మార్పులు
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం 2026లో అధిక మాసం ఉంది. ఈ అధిక మాసం మే 17 నుంచి జూన్ 15, 2026 వరకు కొనసాగనుంది. దీని ప్రభావంతో కొన్ని పండుగలు, వ్రతాల తేదీలు సాధారణంగా ఉండే కాలానికి కాస్త ముందుగానే రావడం గమనార్హం. అందుకే ఈ ఏడాది పండుగల క్యాలెండర్పై ప్రత్యేక దృష్టి అవసరం.
2026 జనవరి 1వ తేదీ గురువారం రోజున కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 Festival Calendar Telugu ప్రకారం ప్రధాన పండుగల తేదీలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి 2026 – పెద్ద పండుగ
తెలుగు ప్రజల జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగల్లో సంక్రాంతి ఒకటి. అందుకే దీన్ని ‘పెద్ద పండుగ’ అని కూడా అంటారు. మూడు రోజుల పాటు ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే ఈ పండుగ కుటుంబ బంధాలకు, వ్యవసాయ సంస్కృతికి ప్రతీక.
జనవరి 14, బుధవారం – భోగి పండుగ 2026
జనవరి 15, గురువారం – మకర సంక్రాంతి 2026 (ఉత్తరాయణ పుణ్యకాల ప్రారంభం)
జనవరి 16, శుక్రవారం – కనుమ పండుగ 2026
హోలీ 2026 – రంగుల పండుగ
వసంత ఋతువులో వచ్చే హోలీ పండుగ దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. రంగుల పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ పర్వదినం ఆనందం, ఐక్యతకు ప్రతీక.
మార్చి 4, బుధవారం – హోలీ 2026
మహాశివరాత్రి 2026 – శివభక్తులకు పవిత్ర రాత్రి
హిందువులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగ మహాశివరాత్రి. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, రాత్రంతా జాగరణ చేస్తూ శివుని పూజిస్తారు.
ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం – మహాశివరాత్రి 2026
ఉగాది 2026 – తెలుగు నూతన సంవత్సరం
ఉగాది అంటే తెలుగు వారి కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున జరుపుకునే ఈ పండుగకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. పంచాంగ శ్రవణం ఈ రోజున ప్రధాన ఆకర్షణ.
మార్చి 19, గురువారం – ఉగాది 2026
రంజాన్ 2026 – పవిత్ర ఉపవాస మాసం
ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో అత్యంత పవిత్రమైన మాసం రంజాన్. ఉపవాసం, ప్రార్థనలతో ఈ పండుగను ముస్లింలు ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
మార్చి 20, శుక్రవారం – రంజాన్ 2026
వినాయక చవితి 2026 – విఘ్నేశ్వరుడి పుట్టినరోజు
వినాయకుడి జన్మదినంగా వినాయక చవితిని దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. పది రోజుల పాటు పూజలు చేసి అనంత చతుర్దశి రోజున నిమజ్జనం చేస్తారు.
సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం – వినాయక చవితి 2026
దసరా నవరాత్రి 2026 – శక్తి పూజల పర్వదినాలు
దుర్గాదేవిని తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజించే దసరా నవరాత్రి దుష్టశక్తులపై మంచి గెలిచిన విజయానికి ప్రతీక. చివరి రోజున విజయదశమిగా జరుపుకుంటారు.
అక్టోబర్ 20, మంగళవారం – విజయదశమి / దసరా 2026
దీపావళి 2026 – వెలుగుల పండుగ
భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచే దీపావళి పండుగను కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. లక్ష్మీదేవి కృప కోసం ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.
నవంబర్ 9, సోమవారం – దీపావళి 2026
ముఖ్య గమనిక
ఈ కథనంలోని పండుగల తేదీలు మత విశ్వాసాలు మరియు పంచాంగాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రాంతాలు, అనుసరించే పంచాంగాల ప్రకారం స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇవి కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే.