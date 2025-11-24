Beauty Clinics : ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం..బ్యూటీ క్లినిక్లకు ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలు
Beauty Clinics : ఈ రోజుల్లో అందం పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. చర్మం, జుట్టు బాగుండాలని, మొటిమలు రాకూడదని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుంటున్నారు. అయితే కొంతమంది డబ్బు సంపాదనే లక్ష్యంగా, సరైన అర్హతలు లేకపోయినా బ్యూటీ క్లినిక్లను తెరిచి, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఇలాంటి క్లినిక్లు ఇస్తున్న చికిత్సల వల్ల కొందరి ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లుతోంది. ఈ మోసాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం, ఆరోగ్య శాఖ రంగంలోకి దిగి కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించాయి.
అందంగా కనిపించాలనే కోరికతో బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లు తీసుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. దీనికి అదునుగా, నగరంలో నకిలీ వైద్యుల బెడద కూడా అధికమైంది. చాలామంది ఎటువంటి ఎంబీబీఎస్ అర్హత, డెర్మటాలజీలో ప్రాక్టీస్ లేకుండానే బ్యూటీ క్లినిక్లను నడుపుతూ, లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ బోర్డులు పెట్టుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి అనైతిక చికిత్సా కేంద్రాలపై ఫిర్యాదులు పెరగడంతో, ఆరోగ్య శాఖ కట్టడికి సిద్ధమైంది. ఈ అన్ని చికిత్సా కేంద్రాలను తమ పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి ఆరోగ్య శాఖ చర్యలు ప్రారంభించింది.
ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు తెస్తున్న ఈ బ్యూటీ క్లినిక్లకు షాక్ ఇస్తూ ఆరోగ్య శాఖ ఒక కొత్త ఆదేశాన్ని జారీ చేసింది. బాడీ స్పా, మసాజ్ థెరపీ సెంటర్లు, స్కిన్ కేర్ సలూన్ షాప్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, స్కిన్ థెరపీ, వివిధ రకాల ల్యాబ్లు/క్లినిక్లు ఇకపై కఠిన నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి. సెలూన్ షాప్లు, థెరపీ క్లినిక్లు అన్నీ తప్పనిసరిగా లైసెన్స్ పొందాలి. లైసెన్స్ తీసుకోని ఆస్పత్రులు లేదా నర్సింగ్ హోమ్లను మూసివేయడం ఖాయమని ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది. లైసెన్స్ లేకుండా నడిపితే, చట్టపరమైన శిక్షలకు లోబడాల్సి వస్తుందని ఇస్తున్న ఆదేశంలో పేర్కొంది.
నిబంధనలు లేకుండా నడుస్తున్న థెరపీ క్లినిక్లు నిపుణుల సలహా లేకుండా ఇష్టానుసారం చికిత్సలు అందించడం వల్ల చాలా మందికి చర్మం, జుట్టు సమస్యలతో పాటు ప్రాణాపాయం కూడా ఎదురైంది. ఇంతకాలం ఈ బ్యూటీ క్లినిక్స్ చట్ట పరిధిలో లేకపోవడం వల్ల ఆరోగ్య శాఖ సరైన చర్యలు తీసుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు కొత్త ఆదేశం ద్వారా అన్ని క్లినిక్లను ప్రభుత్వ నియంత్రణలోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది.