Vegetables Storage : చలికాలంలో పొరపాటున కూడా ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడని కూరగాయలు ఇవే
Vegetables Storage : సాధారణంగా చాలా మంది వారం మొత్తానికి సరిపడా కూరగాయలు, పండ్లు ఒకేసారి కొనుగోలు చేసి వాటిని ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తారు.
Vegetables Storage: సాధారణంగా చాలా మంది వారం మొత్తానికి సరిపడా కూరగాయలు, పండ్లు ఒకేసారి కొనుగోలు చేసి వాటిని ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తారు. చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పటికీ, కూరగాయలు తాజాగా ఉండటానికి ఫ్రిజ్లో పెడుతుంటారు. అయితే ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, చలికాలంలో కొన్ని రకాల కూరగాయలను రెఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచకూడదు. అలా చేయడం వలన వాటిలోని పోషక గుణాలు మారిపోయి, అది మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు. మరి చలికాలంలో ఏయే కూరగాయలను ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడదో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
చలికాలంలో ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయకూడని కూరగాయలు
1. వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ
వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలను నిల్వ చేయడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే, వాటిని వంటగదిలో ఒక చిన్న బుట్టలో ఉంచడం. గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా ఇవి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు వాటిని తొక్క తీసి లేదా పేస్ట్ చేసి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తే, వాటి పోషక విలువ తగ్గిపోతుంది.
2. టమాటో
ప్రతి వంటకంలో మనం టమాటోలను తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తాం. చాలా మంది వీటిని కూడా ఫ్రిజ్లోనే నిల్వ చేస్తారు. అయితే నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, టమాటోలను ఫ్రిజ్లో పెట్టడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల వాటి రుచి, నిల్వ సామర్థ్యం రెండూ దెబ్బతింటాయి. అంతేకాకుండా, టమాటోలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా నశించిపోతాయి. చలికాలంలో బయట ఉంచినా కూడా టమాటోలు ఒక వారం వరకు పాడవకుండా తాజాగా ఉంటాయి.
3. బంగాళాదుంపలు
చాలా మంది బంగాళాదుంపలను కూడా ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తారు. ఇది ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బంగాళాదుంపలను ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల అవి మొలకెత్తడమే కాకుండా, వాటిలో ఉండే పిండి పదార్థం చక్కెరగా మారుతుంది. ఇది కేవలం డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యంపైనా ప్రభావం చూపుతుంది.
4. అల్లం
చలికాలంలో ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయకూడని మరో ముఖ్యమైన కూరగాయ అల్లం. మీరు దాన్ని రెఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచినట్లయితే, దానిపై ఫంగస్ (శిలీంధ్రాలు) పెరిగి అది పాడైపోవచ్చు. ఈ విధంగా పాడైన అల్లంను తినడం వలన కిడ్నీ, కాలేయం (లివర్) పై హానికరమైన ప్రభావాలు పడే ప్రమాదం ఉంది.
5. ఆకుకూరలు
ఆకుకూరలను కేవలం 12 గంటల వరకు మాత్రమే ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతకంటే ఎక్కువ సమయం ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వలన వాటి సహజ రుచి, నిల్వ సామర్థ్యం, పోషక విలువపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. ఇవి మాత్రమే కాకుండా గోబిపువ్వు (క్యాబేజీ), క్యారెట్లను కూడా ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయకపోవడమే మంచిది.