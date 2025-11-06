Drumstick Water : మునగ రసం తాగితే అద్భుతాలు..ఉదయాన్నే ఈ అలవాటు చేసుకుంటే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

  • Menu
మన నిత్య జీవితంలో తరచుగా కనిపించే కూరగాయలలో మునగకాయ ఒకటి. దీన్ని కేవలం కూరగాయగానే కాకుండా, పోషకాల గనిగా పరిగణించాలి.

Drumstick Water : మన నిత్య జీవితంలో తరచుగా కనిపించే కూరగాయలలో మునగకాయ ఒకటి. దీన్ని కేవలం కూరగాయగానే కాకుండా, పోషకాల గనిగా పరిగణించాలి. మునగకాయలో ప్రొటీన్, విటమిన్ ఎ, సి, బి-కాంప్లెక్స్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, మునగకాయను కూరగా తినడమే కాకుండా, మునగకాయలను నీటిలో బాగా మరిగించి ఆ రసాన్ని ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల ఊహించని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మునగ నీరు తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం నుంచి బరువు తగ్గడం వరకు ఎలాంటి అద్భుతమైన మార్పులు జరుగుతాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మునగ రసం తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు

మునగకాయ నీటిలో ఉండే విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను అందించి, ఆరోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.

రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల: మునగ నీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి శరీరం బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లతో పోరాడే శక్తిని అందించి, అనేక రకాల వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి.

మెరుగైన జీర్ణక్రియ: మునగ నీటిలో ఫైబర్, ఆయుర్వేద గుణాలు ఉండటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ బలంగా మారుతుంది. ఇది కడుపులో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉండేలా చేస్తుంది.

బరువు తగ్గడం, మధుమేహం నియంత్రణ

మునగ నీరు త్రాగడం వల్ల జీవక్రియ రేటు మెరుగుపడి, బరువు తగ్గడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. మునగ నీరు జీవక్రియ రేటును వేగవంతం చేసే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆకలిని నియంత్రించి, శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. అందుకే ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఈ నీటిని తాగడం వల్ల త్వరగా బరువు తగ్గవచ్చు. ఈ నీరు రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రించడానికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఉన్న పోషకాలు ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచుతాయి. అందువల్ల, మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచడానికి ఇది చాలా ప్రయోజనకారి.

చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యం

మునగ నీటిలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల చర్మం, జుట్టు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. మునగ నీరు చర్మం నుంచి విష పదార్థాలను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల చర్మానికి సహజమైన మెరుపు వస్తుంది. ఈ రసం జుట్టు కుదుళ్లకు బాగా పోషణ అందిస్తుంది, జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

మునగ రసం తయారుచేసే విధానం

మునగ నీటిని ఇంట్లోనే సులభంగా తయారుచేసుకోవచ్చు. 3 నుండి 4 తాజా మునగ ముక్కలను తీసుకుని, వాటిని 2 నుండి 3 గ్లాసుల నీటిలో వేసి, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు సన్నని మంటపై బాగా మరిగించాలి. ఆ తర్వాత ఆ నీటిని వడగట్టి, ఉదయం లేదా సాయంత్రం ఖాళీ కడుపుతో సేవించడం మంచిది. మునగ నీరు పూర్తిగా సహజమైనది కాబట్టి, ఇది ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి సరళమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.

