Natural Pest Control? ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా 'ఇలా' చేస్తే నిమిషాల్లో పరార్!
ఇంట్లో దోమలు, బొద్దింకలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా? కెమికల్ స్ప్రేలు వాడకుండా సహజంగా వాటిని తరిమికొట్టే చిట్కా ఇక్కడ చూడండి.
శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు.. బయట చలికి తట్టుకోలేక ఈగలు, దోమలు, బొద్దింకలు వెచ్చదనం కోసం మన ఇళ్లలోకి చేరిపోతుంటాయి. వంటగది, బాత్రూమ్, స్టోర్ రూమ్ అని తేడా లేకుండా ప్రతి మూలా ఇవే కనిపిస్తాయి. వీటిని వదిలించుకోవడానికి మనం మార్కెట్లో దొరికే రసాయన స్ప్రేలు, కాయిల్స్ వాడుతుంటాం. కానీ, ఇవి మన ఆరోగ్యంపై, ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా, కేవలం మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో వీటిని ఎలా తరిమికొట్టాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు:
ఈ సహజ సిద్ధమైన 'కీటక నివారిణి' కోసం మీకు కావాల్సినవి:
ఒక మట్టి ప్రమిద (లేదా డిస్పోజబుల్ కప్పు)
కొన్ని బిర్యానీ ఆకులు (Bay Leaves)
వేప నూనె లేదా ఆవ నూనె
కర్పూరం మాత్రలు (పొడి చేసినవి)
తయారీ విధానం - ఉపయోగించే పద్ధతి:
నిపుణులు సూచించిన ఈ చిట్కా చాలా సింపుల్ కానీ ఎంతో ఎఫెక్టివ్:
- మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయండి: మొదట ఒక కప్పులో కర్పూరం పొడిని తీసుకుని, అందులో కొద్దిగా వేప నూనె లేదా ఆవ నూనె కలిపి చిక్కటి పేస్ట్లా చేయండి.
- బిర్యానీ ఆకుతో మ్యాజిక్: ఒక బిర్యానీ ఆకును తీసుకుని దాన్ని సగానికి తుంపి మట్టి ప్రమిదలో ఉంచండి.
- అప్లై చేయండి: మనం తయారు చేసుకున్న కర్పూరం-నూనె మిశ్రమాన్ని ఆ బిర్యానీ ఆకులపై పూయండి.
- పొగ వేయండి: ఇప్పుడు ఆ ఆకులను వెలిగించండి. మంట అంటుకున్న వెంటనే దాన్ని ఆర్పేయండి. అప్పుడు ఆ ఆకుల నుండి దట్టమైన పొగ వస్తుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
బిర్యానీ ఆకు, కర్పూరం మరియు వేప నూనె కలిసినప్పుడు వచ్చే ఘాటైన వాసన కీటకాలకు అస్సలు పడదు. ఈ పొగను ఇళ్లలోని గదుల్లో, మూలల్లో చూపిస్తే:
దోమలు, ఈగలు నిమిషాల్లో మాయమవుతాయి.
వంటగదిలో నక్కి ఉన్న బొద్దింకలు బయటకు పరుగులు తీస్తాయి.
కందిరీగలు, ఇతర చిన్న పురుగులు కూడా ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రావు.
ముఖ్య గమనిక:
వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు ఇలా పొగ వేస్తే మీ ఇల్లు కీటకాలు లేని 'సేఫ్ జోన్'గా మారుతుంది. ఇది పూర్తిగా సహజమైనది కాబట్టి శ్వాసకోశ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉండదు.