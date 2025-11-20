Dragon Fruit : డైట్ చేసేవాళ్లు తప్పక తినాల్సిన అద్భుతమైన పండు..దీని మ్యాజిక్ ఏంటో తెలిస్తే షాకవుతారు
Dragon Fruit : మీరు కూడా బహుశా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చూసి ఉండొచ్చు. కొంతమంది దీని రుచిని కూడా ఆస్వాదించి ఉండొచ్చు. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ అన్యదేశ పండు మనకు అన్ని చోట్లా విరివిగా లభిస్తోంది. పోషకాలతో నిండిన ఈ పండును పిటాయా అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది అమెరికాకు చెందినది. క్యాక్టస్ జాతికి చెందిన పండు. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను ముఖ్యంగా డైట్ ప్లాన్లో ఉన్నవారు తప్పకుండా తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
పోషకాలతో నిండిన పండు
డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి2 లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ పోషకాలు మనల్ని ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. ఇందులో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్లు, ఫెనాలిక్ యాసిడ్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని కణాలను ఒత్తిడి నుంచి కాపాడి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
డైట్లో ఎందుకు చేర్చాలి?
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను డైట్లో చేర్చుకోవడానికి చాలా బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు మంటను తగ్గించడం ద్వారా, రక్త లిపిడ్ ప్రొఫైల్లను మెరుగుపరచడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం.. ఇది రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, మలబద్ధకం సమస్యను నివారించడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తి , చర్మ ఆరోగ్యానికి
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కేవలం జీర్ణవ్యవస్థకే కాకుండా, మన చర్మానికి, రోగనిరోధక శక్తికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న విటమిన్ సి, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీని వలన జలుబు వంటి సాధారణ రోగాలు తరచుగా రాకుండా ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు చర్మాన్ని దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తాయి, వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా రాకుండా ఆలస్యం చేస్తాయి. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఈ పండులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు వాపును తగ్గించి, కీళ్ల నొప్పులు (సంధివాతం) వంటి లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం అందించడానికి కూడా సహాయపడతాయి.