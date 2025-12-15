Morning Headache : ఉదయం లేవగానే తలనొప్పి వస్తుందా? అయితే వాటిని తినకండి
Morning Headache : చలికాలంలో చాలామందికి ఉదయం నిద్ర లేవగానే తలనొప్పి రావడం సర్వసాధారణం. ఈ నొప్పి కొందరికి కొద్దిసేపు ఉండిపోతే, మరికొందరికి రోజంతా ఇబ్బంది పెడుతుంది. అయితే ఈ సమస్యను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇది మీరు తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాల లోపం వల్ల లేదా శరీరంలోని జీవక్రియల మార్పుల వల్ల సంభవించవచ్చు. చలికాలంలో జీవక్రియ నెమ్మదిగా సాగడం వల్ల రక్త ప్రసరణపై ప్రభావం పడుతుంది. దీని వలన మెదడుకు సరైన ఆక్సిజన్ అందడం ఆగిపోతుంది. అందుకే రోజూ ఉదయం తలనొప్పి వస్తుంటే, అది మీ శరీరానికి సరైన పోషకాహారం అవసరం అని ఇచ్చే సంకేతంగా భావించాలి.
ఉదయం తలనొప్పికి కారణాలు ఏమిటి?
ఉదయం తలనొప్పి రావడానికి ప్రధానంగా ఆహారంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాల లోపమే కారణం అవుతుంది. మెగ్నీషియం లోపం వల్ల నరాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, తలనొప్పి లేదా మైగ్రేన్ సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. విటమిన్ బి2 (రైబోఫ్లేవిన్), విటమిన్ బి12 లోపాలు కూడా ఈ సమస్యకు కారణం కావచ్చు. చలికాలంలో నీరు తక్కువగా తాగడం, ఆహారంలో ఐరన్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు తక్కువగా ఉండటం కూడా తలనొప్పికి దారితీయవచ్చు.
తలనొప్పి తగ్గాలంటే ఏం తినాలి?
ఉదయం వచ్చే తలనొప్పిని తగ్గించుకోవాలంటే, మీ రోజువారీ ఆహారంలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్న పదార్థాలను చేర్చుకోవాలి. బాదం, గుమ్మడికాయ గింజలు, పాలకూర, అరటిపండు వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇవి నరాలను సడలించి, తలనొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. విటమిన్ బి12, బి2 కోసం గుడ్లు, పాలు, పెరుగు, ధాన్యాలు వంటివి చాలా ప్రయోజనకరం. ఈ ఆహారాలు మెదడుకు శక్తిని అందించి, ఉదయం కనిపించే సోమరితనాన్ని, నిస్సత్తువను తగ్గిస్తాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలను సరిగా ఉంచడానికి పాలకూర, బెల్లం, శనగలు, పప్పు దినుసులు వంటి ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహారాలను తినాలి.
ఒమేగా-3 కోసం వాల్నట్స్, అవిసె గింజలు, చియా గింజలు ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలకు అద్భుతమైన ఎంపికలు. ఈ గింజలు శరీరంలో మంట తగ్గించి, తలనొప్పిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.