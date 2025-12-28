  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Diabetes: ఈ అలవాట్లు మీ బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయ్.. పెరగమన్నా పెరగదు..!!

Diabetes: ఈ అలవాట్లు మీ బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయ్.. పెరగమన్నా పెరగదు..!!
x
Highlights

Diabetes: ఈ అలవాట్లు మీ బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయ్.. పెరగమన్నా పెరగదు..!!

Diabetes: మధుమేహం ఉన్నవారికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం రోజువారీ జీవనంలో అత్యంత కీలక అంశం. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా షుగర్ లెవల్స్ ఒక్కసారిగా పెరగడానికి కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా రోజు ఎలా మొదలవుతుందో దానిపైనే రోజంతా చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఉదయం పాటించే కొన్ని అలవాట్లు రక్తంలో చక్కెరను స్థిరంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

రోజును సమతుల్యమైన అల్పాహారంతో ప్రారంభించడం చాలా అవసరం. అల్పాహారం మానేయడం వల్ల శరీరంలో గ్లూకోజ్, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందన గందరగోళానికి గురవుతుంది. దీని ఫలితంగా మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం సమయంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి అల్పాహారంలో సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండే తృణధాన్యాలు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే గుడ్లు లేదా గ్రీకు పెరుగు, అలాగే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కలిగిన గింజలు, విత్తనాలను చేర్చుకోవాలి. ఇవి గ్లూకోజ్ శోషణను నెమ్మదిగా జరగేలా చేసి చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి.

నిద్రలేచిన వెంటనే ఖాళీ కడుపుతో స్వీట్లు, పండ్ల రసాలు లేదా శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు తీసుకోవడం పూర్తిగా నివారించాలి. ఇవి రక్తంలో చక్కెరను వేగంగా పెంచుతాయి. ఉదయం చక్కెర కలిగిన పానీయాలు తాగడం కూడా మధుమేహం ఉన్నవారికి హానికరం.

రోజును ఒక గ్లాసు నీటితో ప్రారంభించడం మంచి అలవాటు. తగినంత నీరు తాగడం వల్ల మూత్రపిండాలు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. అదనపు గ్లూకోజ్ శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది. దీంతో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ మరింత మెరుగవుతుంది.

మధుమేహం ఉన్నవారికి ఉదయం చేసే తేలికపాటి వ్యాయామం ఎంతో ఉపయోగకరం. వేగంగా నడక, యోగా లేదా సాదా స్ట్రెచింగ్ అయినా సరే, ఇవి ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచుతాయి. కండరాలు గ్లూకోజ్‌ను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయి.

ఉదయం వేళ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. తెల్లవారుజామున కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిలు సహజంగానే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో అధిక ఒత్తిడి ఉంటే చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. లోతైన శ్వాసాభ్యాసం, ధ్యానం లేదా ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చు.

అలాగే, ఖాళీ కడుపుతో ఎక్కువ కెఫిన్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. టీ లేదా కాఫీ పరిమితంగా తీసుకోవాలి. డాక్టర్ సూచించిన విధంగా మందులు సమయానికి తీసుకోవడం, తగినంత నిద్ర పొందడం, ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి భోజనం చేయడం వంటి అలవాట్లు కూడా షుగర్ నియంత్రణకు తోడ్పడతాయి. అంతేకాదు, ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తనిఖీ చేయడం ద్వారా రోజంతా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.

ఈ చిన్న కానీ ప్రభావవంతమైన ఉదయం అలవాట్లు పాటిస్తే, మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచడం మరింత సులభమవుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick