Monsoon Diet: వర్షాకాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇవి తప్పక తినండి

Highlights

వర్షాకాలం మొదలైంది. ఈ సీజన్‌లో ముఖ్యంగా పిల్లలు, పెద్దలు తరచుగా జలుబు, జ్వరం, ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్‌ వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. రోగనిరోధక శక్తి (ఇమ్యూనిటీ) బలహీనమైతే అనారోగ్యం తప్పదు. అందుకే ఈ కాలంలో తినదగిన ఆహార పదార్థాలను మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

తినదగిన పదార్థాలు & వాటి ప్రయోజనాలు

పచ్చిమిరియాలు

పైపైరిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉండి విటమిన్ C, K అందిస్తుంది.

జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది, బ్యాక్టీరియాను అడ్డుకుంటుంది.

ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది.

సీజనల్ పండ్లు

బొప్పాయి, నేరేడు, చెర్రీలు, దానిమ్మ, పీచెస్ తీసుకోవాలి.

వీటిలో విటమిన్ A, C, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

రోడ్డు పక్కన ముందే కట్ చేసిన పండ్లు లేదా జ్యూస్ తినకూడదు.

వెచ్చని ద్రవాలు

సూప్, మసాలా టీ, గ్రీన్ టీ, హెర్బల్ టీ తీసుకోవాలి.

అల్లం, వెల్లుల్లి, పసుపు, తులసి, దాల్చిన చెక్కతో కషాయం తయారు చేసి తాగితే ఫ్లూ, జలుబు దూరం అవుతాయి.

సీజనల్ కూరగాయలు

పొట్లకాయ, సొరకాయ, పుల్లకూరలు వంటివి తినాలి.

పచ్చిగా కాకుండా ఉడికించి తినాలి.

కూరగాయల సూప్, పరాఠా, రైతా లాంటి వంటకాలు బాగుంటాయి.

మెంతి & వేప

ఇమ్యూనిటీని బలపరుస్తాయి.

విటమిన్లు A, C, B, ఐరన్, జింక్ లాంటి పోషకాలు అందిస్తాయి.

యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలతో వ్యాధులను అడ్డుకుంటాయి.

వెల్లుల్లి & అల్లం

శరీర జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

పప్పు, సాంబార్, రసం, కూరల్లో వాడితే జలుబు, ఫ్లూ తగ్గిస్తాయి.

నిమ్మకాయ

విటమిన్ C పుష్కలంగా ఉండి ఇన్ఫెక్షన్లను నివారిస్తుంది.

ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది.

పసుపు

జ్ఞాపకశక్తి పెంచుతుంది.

ఇమ్యూనిటీని బలపరుస్తుంది.

పాలు లేదా ఆహారంలో వేసుకుంటే మంచి ఫలితం.

పెరుగు

ప్రోబయోటిక్స్‌తో పేగు ఆరోగ్యానికి మంచిది.

శరీరానికి మంచి బ్యాక్టీరియాను అందిస్తుంది.

నీరు & డిటాక్స్ డ్రింక్స్

తగినంత నీరు తాగాలి.

నిమ్మ, దోసకాయ, పుదీనాతో డిటాక్స్ వాటర్ తాగితే శరీరం శుభ్రపడుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఈ ఆహారాలను మీ డైట్‌లో చేర్చుకుంటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, వ్యాధులు దూరంగా ఉంటాయి.

