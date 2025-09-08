Money Saving Tips: పొదుపు చిట్కాలు పాటిస్తే బోలెడంత డబ్బు మీ సొంతం.. నిపుణులు సూచించే విషయాలు ఏంటంటే..?
ప్రతి పెద్ద కల చిన్న అలవాట్ల ద్వారా సాకారం అవుతుంది. ఆర్థిక విజయం విషయానికి వస్తే, పొదుపు మొదటి అడుగు. ప్రతి నెలా కొంచెం డబ్బు ఆదా చేస్తే, తక్కువ సమయంలోనే చిన్న పొదుపులు పెద్ద మూలధనంగా మారుతాయని ఊహించుకోండి. పొదుపు అనేది ఒక రోజు పని కాదు, కానీ అది కాలక్రమేణా మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేసే అలవాటు.
మనం ఎక్కువ సంపాదించినప్పుడు పొదుపు చేస్తామని తరచుగా అనుకుంటాము, కానీ నిజం ఏమిటంటే పొదుపు అనేది సంపాదనతో ప్రారంభం కాదు, ఆలోచనతో ప్రారంభమవుతుంది. డబ్బు ఆదా చేసే 10 తెలివైన అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం, మీరు వాటిని ఇప్పటి నుండి అలవర్చుకుంటే, మీ భవిష్యత్తు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటమే కాకుండా, జీవితంలో విశ్వాసం, శాంతి కూడా పెరుగుతుంది. ఈరోజే ప్రారంభించండి, ఎందుకంటే సరైన సమయం ఎప్పుడూ రాదు.
1. అప్పును నియంత్రించండి
అప్పు ప్రారంభంలో ఉపశమనం ఇస్తుంది కానీ తరువాత మీ ఆదాయంపై భారంగా మారుతుంది, ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్, పర్సనల్ లోన్ వంటి ఖరీదైన రుణాలు. ఆలోచించిన తర్వాత మాత్రమే రుణం తీసుకోండి. వడ్డీ ఎక్కువగా ఉన్న రుణాలను ముందుగా తిరిగి చెల్లించండి.
2. బడ్జెట్ తయారు చేసుకోండి
ప్రతి నెలా బడ్జెట్ తయారు చేసుకోండి. చిన్న విషయాలకు కూడా అకౌంట్గా ఉంచండి. ఇది అనవసరమైన ఖర్చులను సులభంగా గుర్తిస్తుంది. మీ పొదుపులు పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.
3. అత్యవసర నిధిని సిద్ధం చేయండి
ఏదైనా అనిశ్చిత పరిస్థితిలో (అనారోగ్యం లేదా ఉద్యోగం కోల్పోవడం వంటివి) అప్పుపై ఆధారపడకుండా ఉండటానికి, 3 నుండి 6 నెలల ముఖ్యమైన ఖర్చులకు సమానమైన అత్యవసర నిధిని సృష్టించండి.
4. అవసరమైన, నాణ్యమైన వస్తువులలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టండి
చౌకైన , నకిలీ ఉత్పత్తులు తక్షణ కాలంలో బడ్జెట్కు అనుకూలంగా అనిపించవచ్చు, కానీ అవి త్వరగా క్షీణిస్తాయి. మరమ్మత్తు లేదా భర్తీలో మీ జేబును ఖాళీ చేస్తాయి. ప్రారంభంలోనే మంచి నాణ్యమైన వస్తువులను కొనడం మంచిది, ఇది చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది.
5. పెద్ద కొనుగోళ్లలో తెలివిగా ఉండండి
మీరు ఖరీదైన వస్తువులను (ఫ్రిజ్, టీవీ, బైక్, ఫర్నిచర్ మొదలైనవి) కొనవలసి వచ్చినప్పుడు, మార్కెట్లో జరుగుతున్న ఆఫర్లు, అమ్మకాలు లేదా కూపన్లను సద్వినియోగం చేసుకోండి. కొంచెం పరిశోధనతో, మీరు మంచి మొత్తాన్ని ఆదా చేయవచ్చు.
6. క్రెడిట్ కార్డులను బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించండి
ICICI బ్యాంక్ ప్రకారం, క్రెడిట్ కార్డుల వాడకాన్ని పరిమితం చేయండి, సమయానికి చెల్లించండి. నెట్ఫ్లిక్స్, OTT, యాప్లు, జిమ్ లేదా ఇతర సభ్యత్వ సభ్యత్వాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయండి. మీరు ఉపయోగించని సేవలను వెంటనే నిలిపివేయండి. ఈ చిన్న ఖర్చులు పెద్ద భారంగా మారవచ్చు.
7. విద్యుత్, మొబైల్ ఖర్చులపై నిఘా
మీ మొబైల్ ప్లాన్ను సమీక్షించండి. మీ అవసరానికి అనుగుణంగా చౌకైన లేదా కుటుంబ ప్రణాళికను ఎంచుకోండి. చాలా సార్లు మనం మనకు నిజంగా అవసరం లేని ఖరీదైన ప్లాన్లను ఉపయోగిస్తున్నాము. శక్తి-సమర్థవంతమైన ఉపకరణాలను ఉపయోగించడం, ఉపయోగించని వనరులను తొలగించడం ద్వారా, మీరు ప్రతి నెలా చాలా డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు.
8. బయట తినడం, వినోదం పరిమితం చేయండి
తరచుగా బయట తినడం లేదా ప్రయాణించడం వల్ల చాలా డబ్బు ఖర్చవుతుంది. మీరు నెలలో ఎన్నిసార్లు బయటకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారో పరిమితిని నిర్ణయించండి. ఇంట్లో వంట చేయడం, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం చౌకైన, మెరుగైన ఎంపిక కావచ్చు.
9. అదనపు ఆదాయం, క్యాష్బ్యాక్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోండి
బోనస్లు, బహుమతులు, క్యాష్బ్యాక్ లేదా ఇతర ఆదాయాన్ని పనికిరాని వస్తువులపై ఖర్చు చేయడానికి బదులుగా, పొదుపులు లేదా పెట్టుబడులలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ చిన్న ఆదాయాలు పెద్ద ఉపశమనంగా మారవచ్చు.
10. పొదుపు చేయండి, చిన్న ఇంటి పనులను మీరే చేయండి
తినడం లేదా నిద్రించడం వంటి పొదుపును ముఖ్యమైన,సాధారణ అలవాటుగా చేసుకోండి. పొదుపు మీ స్వభావంలో భాగమైనప్పుడు, మీరు స్వయంచాలకంగా తెలివిగా ఖర్చు చేసే అలవాటును అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. పెయింటింగ్, మరమ్మతులు లేదా అలంకరణ వంటి చిన్న ఇంటి పనులను మీరే చేయడం నేర్చుకోండి. అనేక ట్యుటోరియల్స్ ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ప్రొఫెషనల్ ఫీజులను ఆదా చేస్తుంది. మీరు కొత్త నైపుణ్యాలను కూడా నేర్చుకుంటారు.