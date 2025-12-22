Christmas 2025 Wishes: క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు 2025 – బైబిల్ కోట్స్తో ప్రత్యేక సందేశాలు
డిసెంబర్ నెల వచ్చిన వెంటనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. చిన్నపాటి నుండి పెద్దవారి వరకు, పిల్లలు, పెద్దలు అందరం కలిసి జ్ఞాపకార్థంగా, ఉల్లాసంగా క్రిస్మస్ను జరుపుకుంటాము. ఈ సారి క్రిస్మస్ 2025 పండుగ సందర్భంలో, బంధుమిత్రులు, కుటుంబసభ్యులకు బైబిల్ కోట్స్తో శుభాకాంక్షలు తెలపడం మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షల కొరకు కొన్ని అందమైన బైబిల్ కోట్స్:
నీవు భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయున్నాను; దిగులు పడకుము, నేను నీ దేవుడనై యున్నాను.
– మీ కుటుంబానికి 2025 క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.
యెహోవా నా కాపరి; నాకు లేమి కలుగదు.
– మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు క్రిస్మస్ 2025 శుభాకాంక్షలు.
దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును, దుర్గమునై యున్నాడు; ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్మదగిన సహాయకుడు.
– మీకు, మీ కుటుంబానికి పవిత్రమైన క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.
నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నిండుము; దిగులుపడకుము, భయపడకుము; నీ దేవుడు యెహోవా నీకు తోడైయుండును.
ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థనతో మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి.
నీ స్వబుద్ధిని ఆధారముగా చేసికొనక, నీ హృదయంతో యెహోవా మీద నమ్మకముంచుము.
నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన ఆలోచనలు సమాధానకరమైనవి; కీడు చేసే ఆలోచనలు కావు.
హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.
ఆత్మఫలం: ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం, సాత్వికత, ఆశా అనుగ్రహం.
మృదువైన మాట కోపాన్ని చల్లరుస్తుంది; కఠినమైన మాట కోపాన్ని పెంచదు.
ఈ బైబిల్ కోట్స్తో మీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు మరింత ప్రత్యేకంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంటాయి. మీరు ఇచ్చే ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు ప్రతీ ఇంటికి ఆనందం, శాంతి మరియు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొస్తాయి.
ముందస్తుగా హ్యాపీ క్రిస్మస్ 2025!