Christmas 2025 Wishes: క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు 2025 – బైబిల్‌ కోట్స్‌తో ప్రత్యేక సందేశాలు

డిసెంబర్‌ నెల వచ్చిన వెంటనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్‌ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. చిన్నపాటి నుండి పెద్దవారి వరకు, పిల్లలు, పెద్దలు అందరం కలిసి జ్ఞాపకార్థంగా, ఉల్లాసంగా క్రిస్మస్‌ను జరుపుకుంటాము.

డిసెంబర్‌ నెల వచ్చిన వెంటనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్‌ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. చిన్నపాటి నుండి పెద్దవారి వరకు, పిల్లలు, పెద్దలు అందరం కలిసి జ్ఞాపకార్థంగా, ఉల్లాసంగా క్రిస్మస్‌ను జరుపుకుంటాము. ఈ సారి క్రిస్మస్ 2025 పండుగ సందర్భంలో, బంధుమిత్రులు, కుటుంబసభ్యులకు బైబిల్‌ కోట్స్‌తో శుభాకాంక్షలు తెలపడం మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షల కొరకు కొన్ని అందమైన బైబిల్ కోట్స్:

నీవు భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయున్నాను; దిగులు పడకుము, నేను నీ దేవుడనై యున్నాను.

– మీ కుటుంబానికి 2025 క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.

యెహోవా నా కాపరి; నాకు లేమి కలుగదు.

– మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు క్రిస్మస్ 2025 శుభాకాంక్షలు.

దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును, దుర్గమునై యున్నాడు; ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్మదగిన సహాయకుడు.

– మీకు, మీ కుటుంబానికి పవిత్రమైన క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.

నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నిండుము; దిగులుపడకుము, భయపడకుము; నీ దేవుడు యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థనతో మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి.

నీ స్వబుద్ధిని ఆధారముగా చేసికొనక, నీ హృదయంతో యెహోవా మీద నమ్మకముంచుము.

నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన ఆలోచనలు సమాధానకరమైనవి; కీడు చేసే ఆలోచనలు కావు.

హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.

ఆత్మఫలం: ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం, సాత్వికత, ఆశా అనుగ్రహం.

మృదువైన మాట కోపాన్ని చల్లరుస్తుంది; కఠినమైన మాట కోపాన్ని పెంచదు.

ఈ బైబిల్ కోట్స్‌తో మీ క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు మరింత ప్రత్యేకంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంటాయి. మీరు ఇచ్చే ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు ప్రతీ ఇంటికి ఆనందం, శాంతి మరియు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొస్తాయి.

ముందస్తుగా హ్యాపీ క్రిస్మస్ 2025!

