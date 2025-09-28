Mental Health : మెంటల్ హెల్త్ బాగాలేకపోతే శరీరానికి కూడా డేంజర్.. డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా?
Mental Health: మానసిక ఆరోగ్యం అంటే మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, ప్రవర్తనను సమతుల్యంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునే సామర్థ్యం. ఇది ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి, సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, ఇతరులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ఏడుగురిలో ఒకరు ఏదో ఒక మానసిక ఆరోగ్య సమస్యతో పోరాడుతున్నారు. నిరంతర ఒత్తిడి, పని లేదా చదువు ఒత్తిడి, నిద్ర లేమి, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, నెగటివ్ ఆలోచనలు దీనికి ప్రధాన కారణాలు. సామాజిక దూరం, ఒంటరితనం, వ్యక్తిగత సవాళ్లు కూడా మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. చిన్న సమస్యలు పెద్దవిగా మారకముందే మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే వచ్చే సమస్యలు
మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే వ్యక్తి అనేక రకాల మానసిక, ప్రవర్తనా సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. వాటిలో సాధారణమైనవి
మానసిక సమస్యలు: డిప్రెషన్, ఆందోళన, ఒత్తిడి, మూడ్ స్వింగ్స్, ఆత్మగౌరవం తగ్గడం.
ప్రవర్తనా సమస్యలు: తరచుగా భయం, ఆందోళన, నిద్రలేమి, ఆకలి అసమతుల్యత.
సామాజిక సమస్యలు: ఏకాగ్రత, దృష్టి పెట్టే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం, ఒంటరితనం, సంబంధాలపై ప్రతికూల ప్రభావం.
తీవ్రమైన సమస్యలు: మానసిక ఆరోగ్యం ఎక్కువ కాలం చెడిపోతే ఆత్మహత్య ఆలోచనలు లేదా నెగటివ్ ప్రవర్తన ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
మానసిక ఆరోగ్యం చెడిపోతే ఇతర రోగాలు ఎలా పెరుగుతాయి?
మానసిక అనారోగ్యం కేవలం మెదడుకే పరిమితం కాదు, ఇది శరీరంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
గుండె సమస్యలు: దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, డిప్రెషన్, ఆందోళన వల్ల రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటు అదుపు తప్పుతాయి. దీని వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తి: నిద్ర లేమి, నిరంతర మానసిక ఒత్తిడి రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలహీనపరుస్తాయి, దీంతో శరీరం త్వరగా వ్యాధులకు గురవుతుంది.
జీర్ణ, వాపు సమస్యలు: ఒత్తిడి వల్ల కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఇది శరీరంలో వాపు, కడుపు, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను పెంచుతుంది.
ఇతర శారీరక సమస్యలు: మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం వల్ల మైగ్రేన్, తలనొప్పి, కండరాల ఒత్తిడి, అలసట వంటి శారీరక సమస్యలు కూడా సాధారణం అవుతాయి.
శక్తి తగ్గడం: నిరంతర మానసిక ఒత్తిడి వల్ల బరువు పెరగడం లేదా తగ్గడం, అలసట, శక్తి లేకపోవడం, నిరంతర బలహీనత కూడా అనుభూతి చెందుతుంది.
అందుకే, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం మొత్తం శరీర ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని డాక్టర్లు హెచ్చరించారు.
మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి?
నిద్ర, దినచర్య: ప్రతిరోజూ సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం, దినచర్యను పాటించడం.
యోగా, ధ్యానం: ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మెడిటేషన్, యోగా సాధన చేయండి.
సామాజిక సంబంధాలు: నమ్మకమైన వ్యక్తులతో మీ భావాలను పంచుకోవడం.
వ్యాయామం: శారీరక శ్రమ, వ్యాయామాన్ని దినచర్యలో చేర్చుకోవడం.
సామాజిక మాధ్యమం: సోషల్ మీడియాను పరిమితంగా, సానుకూలంగా ఉపయోగించడం.
వృత్తిపరమైన సహాయం: అవసరమైతే ప్రొఫెషనల్ సహాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి.
చెడు అలవాట్లు: మాదకద్రవ్యాలు, అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి.