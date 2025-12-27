  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Roasted Dates : పురుషులు రాత్రి పడుకునే ముందు 2 వేయించిన ఖర్జూరాలు తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా ?

Roasted Dates : పురుషులు రాత్రి పడుకునే ముందు 2 వేయించిన ఖర్జూరాలు తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా ?
x
Highlights

Roasted Dates : ఈ సమయంలో ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు వస్తాయి కాబట్టి, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Roasted Dates : చలికాలంలో శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు వస్తాయి కాబట్టి, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అన్నింటిలోకెల్లా, ఖర్జూరం శరీరానికి అనేక రకాలుగా మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఖర్జూరాలను వేయించి తినడం వల్ల అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని ఆయుర్వేదంలో కూడా చెప్పబడింది.

హార్మోన్లను బ్యాలెన్స్ చేసే ఖర్జూరాలు

వేయించిన ఖర్జూరాలు శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ రకమైన పోషక ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల సంతానోత్పత్తి మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యంగా హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. ఖర్జూరంలో ఐరన్, మినరల్స్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరంలో హార్మోన్ స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడతాయి. అంతేకాదు ఈ ఖర్జూరాలు మహిళలకు కూడా చాలా ప్రయోజనకరం. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల అండొత్పత్తి మెరుగుపడి గర్భధారణ సులభమవుతుంది.

పురుషులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు

పురుషులకు వేయించిన ఖర్జూరాల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు. వేయించిన ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల పురుషులలో సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఇది స్పెర్మ్ క్వాలిటీని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. సంతానలేమి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

ఖర్జూరాలు ఎప్పుడు, ఎలా తినాలి?

శరీరం రాత్రి సమయంలో తనను తాను రిపేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి, రాత్రి పడుకునే ముందు వేయించిన ఖర్జూరాలను తినడం అత్యంత ప్రయోజనకరమని డాక్టర్ చంచల్ తెలిపారు. పడుకునే ముందు వీటిని కొద్దిగా గోరువెచ్చని పాలతో లేదా కేవలం వేయించిన తర్వాత కూడా తినవచ్చు. మెరుగైన ఫలితాల కోసం రోజుకు 2 వేయించిన ఖర్జూరాలను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఎవరు తినకూడదు?

అయితే, అందరూ వేయించిన ఖర్జూరాలను తినకూడదని డాక్టర్లు హెచ్చరించారు. పొట్ట నొప్పి , కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు లేదా అదుపులో లేని మధుమేహం ఉన్నవారు వేయించిన ఖర్జూరాలను తినకూడదు. ఈ ఆహారం వారి పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చే అవకాశం ఉంది. పైన చెప్పిన సమస్యలు లేనివారు మాత్రమే వేయించిన ఖర్జూరాలను తీసుకోవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick