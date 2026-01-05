Weight Loss : పొట్టను చూసి సిగ్గుపడుతున్నారా? ఈ జ్యూస్ తాగండి..వారం రోజుల్లో బనీను ఫిట్ అవ్వాల్సిందే
Weight Loss : ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య బొజ్జ. మారిన ఆహారపు అలవాట్లు, గంటల తరబడి కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోతోంది. ఇది కేవలం అందాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అయితే, ఖరీదైన మందులు లేకుండా కేవలం ఇంట్లో దొరికే ఒక కూరగాయతో ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చని మీకు తెలుసా? అదే సొరకాయ జ్యూస్. ఇది మీ శరీరంలోని కొవ్వును వెన్నలా కరిగించే శక్తిని కలిగి ఉంది.
సొరకాయ జ్యూస్తో కొవ్వుకు చెక్
సొరకాయ కేవలం ఒక కూరగాయ మాత్రమే కాదు, ఒక అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంజీవిని. ఇందులో సుమారు 90 శాతం వరకు నీరు ఉంటుంది. విటమిన్ సి, బి6, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని అనవసర వ్యర్థాలను బయటకు పంపడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఈ జ్యూస్ తాగితే, మెటబాలిజం మెరుగుపడి కేలరీలు వేగంగా ఖర్చవుతాయి. ఇది శరీరంలోని విషపూరిత పదార్థాలను తొలగించి, రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది.
బరువు తగ్గడంలో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి సొరకాయ జ్యూస్ ఎందుకు వరమంటే, ఇందులో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఫైబర్ వల్ల మనకు ఆకలి త్వరగా వేయదు, దీనివల్ల మనం అధికంగా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటాం. అలాగే, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన చల్లదనాన్ని ఇచ్చి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మీ మెటబాలిజంను చురుగ్గా ఉంచడం ద్వారా కొవ్వు నిల్వలు పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది.
సొరకాయ జ్యూస్ తయారీ విధానం
* ముందుగా ఒక తాజా సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, పైన ఉన్న తొక్కను తీసేయాలి.
* దానిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి మిక్సీలో వేయాలి.
* అందులో కొన్ని పుదీనా ఆకులు, కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి, చిటికెడు నల్ల ఉప్పు వేయాలి.
* ఈ మిశ్రమాన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి, ఒక గ్లాసులోకి వడకట్టుకుని తాగాలి.
* రుచి కోసం ఒక చెక్క నిమ్మరసం కూడా కలుపుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: సొరకాయ జ్యూస్ తాగే ముందు అది చేదుగా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. చేదుగా ఉన్న సొరకాయను ఎప్పుడూ వాడకూడదు. ఎందుకంటే చేదు సొరకాయలో ఉండే కొన్ని రసాయనాలు ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించవచ్చు. కాబట్టి తీపిగా ఉన్న తాజా సొరకాయను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. ఈ జ్యూస్తో పాటు రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం చేస్తే ఫలితాలు మరింత వేగంగా కనిపిస్తాయి.