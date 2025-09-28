  • Menu
LPG Cylinder: సిలిండర్‌లో గ్యాస్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం ఎలా? ఈ 3 పద్ధతులు ఫాలో అవ్వండి!

x

Highlights

LPG Cylinder: సిలిండర్‌లో గ్యాస్ ఎంత మిగిలి ఉందో తెలుసుకునేందుకు సాధారణంగా మనం సిలిండర్‌ను ఊపి, బరువు చూడటం వంటివి చేస్తుంటాం. అయితే, ఈ పద్ధతులు అంతగా ఉపయోగపడవు.

LPG Cylinder: ఇప్పుడంటే మనలో చాలా మంది గ్యాస్ సిలిండర్లను వాడుతున్నారు. అయితే అనుకోకుండా గ్యాస్ అయిపోతే... వంట మధ్యలో ఆగిపోతుంది. ముఖ్యంగా, నెలాఖరులో ఈ సమస్య తరచూ ఎదురవుతుంది. అసలు సిలిండర్‌లో గ్యాస్ ఎంత మిగిలి ఉందో తెలుసుకునేందుకు సాధారణంగా మనం సిలిండర్‌ను ఊపి, బరువు చూడటం వంటివి చేస్తుంటాం. అయితే, ఈ పద్ధతులు అంతగా ఉపయోగపడవు. దీనికి కొన్ని సులభమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

1. తడి గుడ్డ పద్ధతి

సిలిండర్‌లో ఎంత గ్యాస్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక సులభమైన మార్గం.

సిలిండర్‌ను తడి గుడ్డతో తుడవండి: ముందుగా ఒక తడి గుడ్డ తీసుకుని, సిలిండర్ బాడీని పూర్తిగా తుడవండి.

ఆరనివ్వండి: ఆ తరువాత ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు దానిని ఆరనివ్వండి.

గ్యాస్ ఉన్న చోట తేమ అలాగే ఉంటుంది: గ్యాస్ ఉన్న భాగం చల్లగా ఉండటం వల్ల అక్కడ తేమ త్వరగా ఆరిపోదు.

గ్యాస్ లేని చోట పొడిగా మారుతుంది: కానీ, గ్యాస్ లేని ఖాళీ భాగం సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో ఉండటంతో త్వరగా ఆరిపోయి పొడిగా మారుతుంది. ఏ భాగంలో తడి ఉందో ఆ భాగంలో గ్యాస్ ఉందని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

2. మంటను గమనించండి

మీరు వంట చేస్తున్నప్పుడు స్టవ్ మంట రంగును బట్టి కూడా గ్యాస్ పరిస్థితిని అంచనా వేయవచ్చు.

నీలం మంట: మంట నీలం రంగులో, ప్రకాశవంతంగా ఉంటే సిలిండర్‌లో గ్యాస్ బాగా ఉందని అర్థం.

పసుపు, బలహీనమైన మంట: మంట పసుపు రంగులోకి మారి బలహీనంగా ఉంటే గ్యాస్ అయిపోవచ్చని గ్రహించాలి.

పాత్ర నల్లబడటం: అలాగే, వంట చేస్తున్నప్పుడు పాత్ర అడుగుభాగం నల్లగా మారడం ప్రారంభమైతే కూడా గ్యాస్ అయిపోవడానికి దగ్గరలో ఉందని తెలుసుకోవచ్చు.

3. సిలిండర్ బరువును బట్టి

సిలిండర్ ఎత్తి చూడండి: సిలిండర్‌ను నెమ్మదిగా ఎత్తి దాని బరువును అంచనా వేయండి.

నిండుగా ఉన్న సిలిండర్ బరువుగా ఉంటుంది: పూర్తిగా గ్యాస్‌తో నిండిన సిలిండర్ బరువుగా ఉంటుంది, దానిని కదపడం కూడా కష్టం.

ఖాళీగా ఉన్నది తేలికగా ఉంటుంది: కానీ, గ్యాస్ తక్కువగా ఉన్న లేదా ఖాళీగా ఉన్న సిలిండర్‌ను సులభంగా ఎత్తవచ్చు.

ఈ పద్ధతులు ఉపయోగించి మీ సిలిండర్ గ్యాస్ స్థాయిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ, సరైన సమయంలో కొత్త సిలిండర్‌ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త సిలిండర్ తీసుకునేటప్పుడు దాని సీల్, రెగ్యులేటర్‌ను పూర్తిగా తనిఖీ చేయడం ద్వారా భద్రతను నిర్ధారించుకోవాలి. ఏదైనా లీక్ అయినట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే గ్యాస్ ఏజెన్సీని సంప్రదించాలి.

