Longevity Secrets : నూరేళ్ల నిండు జీవితం మీ సొంతం కావాలా? ఈ చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే చాలు

Longevity Secrets : ప్రతి ఒక్కరికీ ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా, నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా బతకాలని ఉంటుంది.

Longevity Secrets: ప్రతి ఒక్కరికీ ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా, నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా బతకాలని ఉంటుంది. కానీ నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితం, కలుషితమైన ఆహారం, ఒత్తిడి కారణంగా 30-40 ఏళ్లకే అనేక రోగాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఒకప్పుడు మనుషులు 80-90 ఏళ్ల వరకు హుషారుగా ఉండేవారు, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. అయితే మనం తీసుకునే ఆహారం, పాటించే అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే.. మనం కూడా ఆరోగ్యంగా దీర్ಘకాలం జీవించవచ్చు. దానికి మందులు అక్కర్లేదు, కేవలం క్రమశిక్షణ ఉంటే చాలు.

ఆహారమే అసలైన ఔషధం

మనం ఏం తింటామో అదే మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. నిత్యం ఆకుకూరలు, తాజా పండ్లు, తృణధాన్యాలు మన డైట్‌లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రొటీన్లు సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారం గుండెను పదిలంగా ఉంచుతుంది. బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, అతిగా చక్కెర వాడటం మానేయాలి. ఇంట్లో వండుకున్న స్వచ్ఛమైన ఆహారమే మనల్ని రోగాల నుండి కాపాడుతుంది.

వ్యాయామం తప్పనిసరి

బద్ధకం ఆరోగ్యానికి పెద్ద శత్రువు. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నడక, యోగా లేదా ఏదైనా శారీరక శ్రమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. వ్యాయామం వల్ల కేవలం బరువు తగ్గడమే కాదు, కండరాలు, ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయి. రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే కొద్దిసేపు ఎండలో గడపడం వల్ల విటమిన్-డి అందుతుంది, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

ప్రశాంతమైన మనస్సు.. హాయిగా నిద్ర

శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానಸిక ఆరోగ్యం కూడా చాలా ముఖ్యం. అతిగా ఆలోచించడం, ఒత్తిడికి గురవ్వడం వల్ల రక్తపోటు (BP) పెరుగుతుంది. దీని నుంచి బయటపడటానికి ధ్యానం, ప్రాణాయామం అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే, శరీరం తిరిగి శక్తిని పుంజుకోవాలంటే రోజుకు 7-8 గంటల గాఢ నిద్ర అవసరం. నిద్రలేమి వల్ల డిప్రెషన్, స్థూలకాయం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది.

చెడు అలవాట్లకు గుడ్ బై

ధూమపానం, మద్యం సేవించడం వల్ల కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతింటాయి. వీటివల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే వీటికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది. అలాగే, ఏ సమస్య లేకపోయినా కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి డాక్టర్‌ను కలిసి హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల ఏదైనా చిన్న సమస్య ఉన్నా ప్రారంభంలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవచ్చు.

పాజిటివ్ థింకింగ్!

మనిషి ఒంటరిగా ఉండటం కంటే నలుగురితో కలిసి ఉండటం వల్ల ఆయుష్షు పెరుగుతుందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. కుటుంబం, స్నేహితులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ పాజిటివ్ గా ఆలోచించడం వల్ల శరీరంలో హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. జీవితం పట్ల ఆశావాదంతో ఉండేవారికి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఎప్పుడూ నవ్వుతూ, నవ్విస్తూ హాయిగా జీవించండి.

