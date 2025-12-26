  • Menu
Leech Therapy : లీచ్ థెరపీతో క్యాన్సర్ ఖతం అవుతుందా? జలగ కాటు వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలివే

ఆయుర్వేదం, పురాతన వైద్య విధానాల్లో లీచ్ థెరపీ లేదా జలగ చికిత్సకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీనిని ఆయుర్వేదంలో రక్త మోక్షణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఉపయోగిస్తారు.

Leech Therapy : ఆయుర్వేదం, పురాతన వైద్య విధానాల్లో లీచ్ థెరపీ లేదా జలగ చికిత్సకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీనిని ఆయుర్వేదంలో రక్త మోక్షణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఉపయోగిస్తారు. శరీరంలోని కల్మషాలను తొలగించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే, ప్రాణాంతకమైన క్యాన్సర్‌ను ఇది పూర్తిగా నయం చేయగలదా? అనే ప్రశ్నపై శాస్త్రీయ దృక్కోణం, నిపుణుల అభిప్రాయం ఏమిటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

క్యాన్సర్‌పై లీచ్ థెరపీ ప్రభావం ఎంత?

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, లీచ్ థెరపీ క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయలేదు. దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అయితే, క్యాన్సర్ రోగుల్లో కనిపించే కొన్ని లక్షణాలను తగ్గించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు క్యాన్సర్ గడ్డల వల్ల కలిగే తీవ్రమైన నొప్పిని తగ్గించడానికి జలగ లాలాజలంలోని సహజ ఎనస్థీటిక్ గుణాలు పనిచేస్తాయి. శరీరంలోని వాపులను, గడ్డల పరిమాణాన్ని తగ్గించడంలో ఇది కొంతవరకు తోడ్పడుతుంది. జలగ లాలాజలంలో ఉండే కొన్ని ఎంజైమ్‌లు క్యాన్సర్ కణాలు ఇతర శరీర భాగాలకు వ్యాపించకుండా నిరోధించగలవని కొన్ని ప్రాథమిక పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. కానీ, ఇది ఇంకా ప్రయోగ దశలోనే ఉంది.

లీచ్ థెరపీ ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఈ చికిత్సలో వైద్యపరంగా శుద్ధి చేసిన జలగలను రోగి శరీరానికి అంటిస్తారు. ఇవి సుమారు 20 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు రక్తాన్ని పీల్చుకుంటాయి. జలగ కాటు వేసినప్పుడు దాని లాలాజలంలో ఉండే హిరుడిన్ వంటి 100కు పైగా బయో-యాక్టివ్ ఎంజైమ్‌లు మన రక్తంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఇవి రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూడటమే కాకుండా, రక్తనాళాలను వెడల్పు చేసి రక్త ప్రసరణను వేగవంతం చేస్తాయి.

ఏయే వ్యాధులకు ఇది రామబాణం?

క్యాన్సర్ విషయంలో దీని ప్రభావం పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇతర సమస్యలకు ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది

కీళ్ల నొప్పులు: ఆర్థరైటిస్, మోకాళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో ఇది చాలా ప్రభావవంతమైనది.

చర్మ వ్యాధులు: మొటిమలు, ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ వంటి సమస్యలకు జలగ చికిత్స మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

రక్త ప్రసరణ: సిరల్లో రక్తం పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలకు ఇది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్.

మైగ్రేన్: తీవ్రమైన తలనొప్పి సమస్య ఉన్నవారికి కూడా ఈ థెరపీ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

ఎవరు ఈ చికిత్స తీసుకోకూడదు?

లీచ్ థెరపీ అందరికీ సురక్షితం కాదు. ముఖ్యంగా రక్తహీనత ఉన్నవారు, రక్తం గడ్డకట్టని సమస్య ఉన్నవారు, గర్భిణీలు, బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలి. చికిత్స తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా అనుభవజ్ఞుడైన ఆయుర్వేద వైద్యుడిని లేదా ఆంకాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం.

