Naegleria fowleri: మెదడు తినే అమీబా అంటే ఏంటి? ఎందుకు కేరళలో కేసులు పెరుగుతున్నాయి?
Naegleria fowleri :కేరళ రాష్ట్రంలో మెదడు తినే అమీబా కేసులు విపరీతంగా పెరగడంతో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది.
Naegleria fowleri:కేరళ రాష్ట్రంలో మెదడు తినే అమీబా కేసులు విపరీతంగా పెరగడంతో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 19 మంది చనిపోయారు. 120కి పైగా ప్రజలకు ఈ అమీబా సోకింది. గత సంవత్సరం మొత్తం 36 కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి, వాటిలో 9 మంది చనిపోయారు. ఈ ఏడాది కేవలం సెప్టెంబర్లో మాత్రమే 9 మరణాలు సంభవించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మెదడు తినే అమీబా అంటే ఏంటి?
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ అరుదైన వ్యాధి కేసులు మొత్తం 500 కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ, కేరళలో ఒక్కో సంవత్సరమే 120 కేసులు నమోదవడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. ఈ అమీబా సోకితే వచ్చే వ్యాధిని ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫలైటిస్ (PAM) అంటారు. ఈ వ్యాధికి ప్రత్యేకమైన చికిత్స లేదా టీకా లేదు. ఇది నేరుగా మెదడులోకి చేరితే ప్రాణాలకు ప్రమాదం.
ఈ అమీబా సాధారణంగా మురికిగా ఉండే, వెచ్చని మంచి నీటిలో నివసిస్తుంది. కొలనులు, సరస్సులు లేదా స్విమ్మింగ్ పూల్స్లో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఈత కొడుతున్నప్పుడు నీరు ముక్కులోకి వెళ్ళడం ద్వారా ఈ అమీబా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి నుంచి అది మెదడుకు చేరుకుంటుంది. అందుకే, ఈత కొట్టే పిల్లలు, యువత, అలాగే మురికి నీటిని ఉపయోగించే గ్రామీణ ప్రజలు ఎక్కువగా ప్రమాదంలో ఉన్నారు. బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారికి ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశాలు ఇంకా ఎక్కువ.
ఈ అమీబా శరీరంలోకి ఎలా వెళ్తుంది?
ఈ అమీబా తాగే నీటి ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించదు. ఇది కేవలం ముక్కు ద్వారానే లోపలికి వెళ్తుంది. నీటిలో ఆడుకునేటప్పుడు లేదా తల మునిగేలా స్నానం చేసేటప్పుడు నీరు ముక్కులోకి వెళ్లినప్పుడు ఈ అమీబా మెదడులోకి చేరుతుంది.
లక్షణాలు మొదట్లో జ్వరం, తలనొప్పి వంటి సాధారణ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాల మాదిరిగానే ఉంటాయి. కానీ, క్రమంగా పరిస్థితి తీవ్రమై రోగి అయోమయంగా మారి, ఫిట్స్ వచ్చి కోమాలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ వ్యాధి చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది, అందుకే ఇది వైద్య ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధిగా పరిగణించబడుతుంది.
కేరళలో కేసులు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
కేరళలో ఈ అమీబా కేసులు పెరగడానికి అక్కడి వెచ్చని వాతావరణం, తరచుగా వర్షాలు పడటం కారణం కావచ్చు. వర్షాల వల్ల నిలిచి ఉన్న నీరు ఈ అమీబా పెరగడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. అంతేకాకుండా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు రోజువారీ అవసరాలకు కొలనులు, సరస్సుల నీటిని వాడటం వల్ల కూడా ప్రమాదం పెరుగుతోంది. కొన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో సరిగా శుభ్రం చేయని స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాప్తికి కారణమవుతాయి.