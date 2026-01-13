Kanuma Special Coconut Cumin Dosa Recipe: కొబ్బరి జీలకర్ర దోస.. కనుమ నాడు చికెన్ కర్రీతో తింటే ఆ రుచే వేరు! తయారీ ఇక్కడ చూడండి..
కనుమ పండుగ రోజున చికెన్ కర్రీతో తినడానికి నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోయే 'కొబ్బరి జీలకర్ర దోస'ను ఇలా ట్రై చేయండి. కమ్మని కొబ్బరి, జీలకర్ర వాసనతో ఉండే ఈ దోస తయారీ విధానం మీకోసం.
ఈ దోస కేవలం రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిలో ఉండే మంచి ఫ్యాట్స్, జీలకర్రలో ఉండే జీర్ణకారి గుణాలు పండుగ పూట మనం తినే భారీ భోజనాన్ని సులభంగా అరిగిపోయేలా చేస్తాయి.
కావలసిన పదార్థాలు:
పచ్చి బియ్యం: 1 కప్పు
పచ్చి కొబ్బరి: అర కప్పు (తురుము లేదా ముక్కలు)
సాంబార్ ఉల్లిపాయలు: 10 (చిన్న ఉల్లిపాయలు)
జీలకర్ర: అర టీస్పూన్
ఎండు మిరపకాయలు: 2
కరివేపాకు: 1 రెమ్మ
ఉప్పు: రుచికి సరిపడా
నూనె: దోస కాల్చడానికి
తయారీ విధానం:
- బియ్యం నానబెట్టడం: ముందుగా పచ్చి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం 3 నుండి 4 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. బియ్యం ఎంత బాగా నానితే దోస అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది.
- బియ్యం రుబ్బడం: నానిన బియ్యం నుండి నీరు వంపి, మిక్సీ జార్ లో వేసి కొద్దిగా నీరు, ఉప్పు కలిపి మెత్తటి పేస్ట్ లా రుబ్బుకోవాలి. దీనిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- కొబ్బరి మసాలా సిద్ధం చేయడం: అదే మిక్సీ జార్ లో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, చిన్న ఉల్లిపాయలు, జీలకర్ర, ఎండు మిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- పిండి కలుపుకోవడం: రుబ్బిన కొబ్బరి మసాలాను బియ్యం పిండిలో వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మరికొన్ని నీళ్లు పోసి నీర్ దోస లేదా రవ్వ దోస పిండిలా జారుగా (Flowing consistency) కలుపుకోవాలి.
- దోస వేయడం: స్టవ్ మీద దోస పెనం పెట్టి బాగా వేడి చేయాలి. పెనం వేడెక్కాక కొద్దిగా నూనె రాసి, గరిటతో పిండిని తీసుకుని అంచుల నుండి మధ్యలోకి పోయాలి. దీనిని మామూలు దోసలా గరిటతో రుద్దకూడదు.
- కాల్చడం: దోస చుట్టూ కొద్దిగా నూనె వేసి మూత పెట్టాలి. మంటను మీడియంలో ఉంచి ఆవిరిపై ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించాలి. ఈ దోసను రెండో వైపు తిరగేయాల్సిన అవసరం లేదు.
సర్వింగ్ టిప్:
వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ కొబ్బరి జీలకర్ర దోసను ఆంధ్ర స్టైల్ చికెన్ కర్రీ లేదా నాటు కోడి పులుసుతో వడ్డించండి. మాంసాహారం తినని వారు కొబ్బరి చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో కూడా దీనిని ఆస్వాదించవచ్చు.
