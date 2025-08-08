Junk Food: పిజ్జా, బర్గర్లకు అలవాటు పడిపోయారా? జాగ్రత్త!
పిజ్జా, బర్గర్ వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ రుచి, సులభ లభ్యత కారణంగా చాలామందికి బాగా నచ్చుతాయి. చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా వీటిని తరచూ తినే అలవాటు ఏర్పడింది. కానీ ఇవి అధికంగా తినడం వల్ల అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే వీటిలో అధిక మోతాదులో కేలరీలు, ఉప్పు, కొవ్వులు, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి.
పిజ్జా, బర్గర్ల వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు
బరువు పెరగడం: వీటిలో కేలరీలు ఎక్కువ, కానీ ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. తరచుగా తినడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోయి స్థూలకాయం సమస్య వస్తుంది.
గుండె జబ్బులు: ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, అధిక ఉప్పు రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెంచి, రక్తపోటుకు దారితీస్తాయి. ఇవి గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
జీర్ణ సమస్యలు: ఫైబర్ లోపం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, మలబద్ధకం, అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
మధుమేహం: రిఫైన్డ్ పిండి, అధిక చక్కెర రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను వేగంగా పెంచి, ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు, టైప్-2 డయాబెటిస్ ప్రమాదానికి దారితీస్తాయి.
మానసిక ఆరోగ్యం: అధిక కొవ్వులు, చక్కెరలతో కూడిన ఈ ఆహారం డిప్రెషన్, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యల అవకాశాలను పెంచుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
పోషకాహార లోపం: కేలరీలు ఎక్కువగా ఉన్నా, శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు (విటమిన్లు, మినరల్స్, ఫైబర్) తక్కువగా ఉండటం వల్ల పోషకాహార లోపం వస్తుంది.
ఎలా తినాలి?
పిజ్జా, బర్గర్లను పూర్తిగా మానేయడం కష్టమే. కానీ వీటిని మితంగా, అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తినాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఆరోగ్యకరమైన వెర్షన్లు తయారు చేసుకోవాలి. అలాగే వీటితో పాటు సలాడ్లు, పండ్లు, కూరగాయలు వంటి పోషకాహారాన్ని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.