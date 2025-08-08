Smart Phone: మీ స్మార్ట్ఫోన్ మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తుందా? ఈ నివేదిక చూస్తే షాక్ అవుతారు!
Smart Phone: ఈ డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. ఉదయం లేవగానే ఫోన్ చూడటం, రోజంతా నోటిఫికేషన్ల వెంట పడటం, రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకునే వరకు ఫోన్ వాడటం వంటివి సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. కానీ, ఈ ఫోన్ వాడకం మీ గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందట.. దీనిపై ఇటీవల జరిగిన కొన్ని పరిశోధనలు, వైద్య నిపుణుల హెచ్చరికలు ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
అధిక ఫోన్ వాడకం, ఒత్తిడి
నిరంతరం ఫోన్ వాడటం వల్ల మన శరీరం ఒత్తిడికి గురవుతుంది. దీనితో గుండె కొట్టుకునే వేగం అసాధారణంగా మారే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. నిరంతరం స్క్రీన్ను చూడటం, ఎప్పుడూ ఆన్లైన్లో ఉండాలనే ఆందోళన మన మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుంది. ఈ మానసిక ఒత్తిడి గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని పెంచి, రక్తపోటును అధికం చేసి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారి తీస్తుంది.
నోమోఫోబియా
నోమోఫోబియా అంటే No mobile phone phobia అని అర్థం. ఈ పరిస్థితిలో ఫోన్ అందుబాటులో లేకపోతే ఆందోళన, భయం, చిరాకు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇది మన నాడీ వ్యవస్థను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ ఆందోళన వల్ల గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, గుండె లయలో తేడాలు రావడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిస్థితి ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
ఒక యూరోపియన్ అధ్యయనంలో రోజుకు 5 గంటల కన్నా ఎక్కువ స్మార్ట్ఫోన్ వాడే వారిలో హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ (HRV) తక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ తగ్గడం అనేది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అదేవిధంగా, అమెరికాలో జరిగిన ఒక కార్డియాలజీ సమావేశంలో నిపుణులు మాట్లాడుతూ.. డిజిటల్ ఒత్తిడి వల్ల యువ తరంలో గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతోందని హెచ్చరించారు.
నిద్రలేమి
స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ మన నిద్ర నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది. నిద్ర సరిగా లేకపోతే గుండె ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విశ్రాంతి లభించదు. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం అధికమవుతుంది.
గుండెను కాపాడుకోవాలంటే రోజూ ఫోన్ వాడే సమయాన్ని తగ్గించుకోండి. పడుకోవడానికి కనీసం ఒక గంట ముందు ఫోన్ వాడటం మానేయండి. ప్రతి 30-40 నిమిషాలకు ఒకసారి స్క్రీన్ నుంచి బ్రేక్ తీసుకోండి. మీ దినచర్యలో శారీరక శ్రమను చేర్చండి. అప్పుడప్పుడు ఒక రోజు ఫోన్కు దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది. ఏదైనా సమస్య అనిపిస్తే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.