Childhood Obesity : పిల్లల్లో ఊబకాయం.. ఇది కేవలం బరువు సమస్య కాదు.. పెద్ద వ్యాధులకు దారి
Childhood Obesity : సెప్టెంబర్ నెలను జాతీయ బాలల ఊబకాయం అవగాహన మాసంగా జరుపుకుంటారు.
Childhood Obesity: సెప్టెంబర్ నెలను జాతీయ బాలల ఊబకాయం అవగాహన మాసంగా జరుపుకుంటారు. ఇది మనకు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. పిల్లల్లో ఊబకాయం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆరోగ్య సవాళ్లలో ఒకటిగా మారింది. జీవనశైలిలో మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఈ సమస్య వేగంగా పెరుగుతోంది.
జాతీయ బాలల ఊబకాయం అవగాహన మాసం సందర్భంగా, పిల్లల్లో పెరుగుతున్న ఈ సమస్యపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుత తరం పిల్లలు గంటల తరబడి మొబైల్, టీవీ, కంప్యూటర్లకు అతుక్కుపోవడం, బయటి ఆటలు ఆడకపోవడం వల్ల శారీరక శ్రమ చాలా తగ్గిపోయింది. దీంతో పాటు జంక్ ఫుడ్, చిప్స్, కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం పెరిగిపోయింది. ఈ అలవాట్లు వారి ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి.
పిల్లల్లో ఊబకాయం పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఆటలు ఆడకపోవడం, చదువుల ఒత్తిడి, కుటుంబంలో ఇప్పటికే ఊబకాయం చరిత్ర ఉండటం వంటివి ఈ సమస్యను మరింత పెంచుతాయి. చిన్నతనంలో ఊబకాయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది పెద్దయ్యాక డయాబెటిస్, హై బ్లడ్ ప్రెజర్, గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులకు దారితీస్తుంది.
ఊబకాయం పిల్లలపై కేవలం శారీరక ప్రభావం మాత్రమే కాదు, మానసిక ప్రభావం కూడా చూపుతుంది. బరువు ఎక్కువగా ఉన్న పిల్లలు తరచుగా వారి స్నేహితుల నుంచి ఎగతాళిని ఎదుర్కొంటారు. దీనివల్ల వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం, ఒంటరితనం, ఆందోళన, డిప్రెషన్, చదువులో వెనుకబడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
పిల్లల్లో ఊబకాయాన్ని నివారించడంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ముఖ్యం. కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులతో పెద్ద మార్పు తీసుకురావచ్చు.
సమతుల్య ఆహారం: ఇంట్లో చేసిన పౌష్టికాహారాన్ని ఇవ్వాలి. ఇందులో పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ప్రోటీన్లు ఉండేలా చూడాలి. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, స్వీట్ డ్రింక్స్ తగ్గించాలి.
రోజువారీ వ్యాయామం: పిల్లలను కనీసం రోజుకు 60 నిమిషాలు సైక్లింగ్, అవుట్డోర్ గేమ్స్ లేదా ఇతర శారీరక కార్యకలాపాలు చేసేలా ప్రోత్సహించాలి.
స్క్రీన్ టైమ్పై నియంత్రణ: టీవీ, మొబైల్, వీడియో గేమ్స్ చూసే సమయాన్ని పరిమితం చేయాలి. దీనివల్ల పిల్లలు చురుగ్గా ఉండటమే కాకుండా, వారి నిద్ర నాణ్యత కూడా మెరుగుపడుతుంది.
కుటుంబ భాగస్వామ్యం: కుటుంబం అంతా కలిసి వ్యాయామం చేయడం, కలిసి భోజనం చేయడం వంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను ప్రోత్సహించాలి.
పాఠశాలల పాత్ర: పాఠశాలల్లో కూడా పౌష్టికాహారాన్ని అందుబాటులో ఉంచి, ఆటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆరోగ్య విద్యను పాఠ్యప్రణాళికలో భాగం చేయాలి.
బాలల ఊబకాయం కేవలం బరువు సమస్య కాదు. ఇది రాబోయే తరానికి మనం అందిస్తున్న ఆరోగ్యకరమైన, ఆత్మవిశ్వాసం గల భవిష్యత్తు. కుటుంబం, పాఠశాల, సమాజం అంతా కలిసి ఈ సమస్యపై పోరాడాలి.