అతిగా నీరు తాగుతున్నారా? విషమే కాదు, ప్రాణానికే ప్రమాదం!
మూత్రపిండాల (Kidneys) సరైన పనితీరుకు, శరీరంలోని వ్యర్థాలను (Toxins) తొలగించడానికి నీరు అత్యంత కీలకం. తగినంత నీరు తీసుకోకపోతే, అది మూత్రపిండాలలో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారితీసి, దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అయితే, నీరు అవసరం కదా అని అతిగా తాగడం కూడా చాలా ప్రమాదకరం. అందుకే, ప్రతి వ్యక్తి తమ శరీరానికి అవసరమైనంత సమతుల్యంగా నీటిని తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మూత్రపిండాలకు నీరు ఎందుకు ముఖ్యం?
శరీరంలోని ప్రతి కణం, కణజాలం, అవయవం సక్రమంగా పనిచేయడానికి నీరు అవసరం. మూత్రపిండాలు నీటిపై ఆధారపడి చేసే ముఖ్యమైన పనులు ఇవి:
వ్యర్థాల తొలగింపు: రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి, మూత్రం రూపంలో వ్యర్థాలను సమర్థవంతంగా బయటకు పంపుతుంది.
రాళ్ల నివారణ: మూత్రపిండాలలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది.
ద్రవాల నియంత్రణ: శరీరంలోని ద్రవాలను సమతుల్యం చేసి, సోడియం, పొటాషియం వంటి ముఖ్య ఖనిజాలను నియంత్రిస్తుంది.
రక్తపోటు నిర్వహణ: రక్త నాళాలను తెరిచి ఉంచడానికి సహాయపడి, ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటు నిర్వహణకు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఎంత నీరు అవసరం?
నీరు ఎంత తాగాలనేది వ్యక్తి వయస్సు, లింగం, శారీరక శ్రమ స్థాయి, వాతావరణం, మరియు ఆరోగ్య స్థితిపై ఆధారపడి మారుతుంది.
సాధారణ సిఫార్సులు: ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ (US) ప్రకారం, ఆహారం, పానీయాల ద్వారా రోజుకు తీసుకోవాల్సిన మొత్తం నీరు:
పురుషులు: సుమారు 3.7 లీటర్లు (దాదాపు 15.5 కప్పులు)
స్త్రీలు: సుమారు 2.7 లీటర్లు (దాదాపు 11.5 కప్పులు)
అతిగా నీరు తాగితే ప్రమాదమా?
అవును, ప్రమాదమే. ఒకేసారి, చాలా వేగంగా ఎక్కువ నీరు తాగడం వలన రక్తంలోని సోడియం స్థాయి పలచబడుతుంది. ఈ పరిస్థితిని హైపోనట్రేమియా అంటారు. ఇది మెదడు పనితీరును ప్రభావితం చేసి, ఆరోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పు కలిగిస్తుంది.
ముఖ్యంగా, మూత్రపిండాల వ్యాధి ఉన్నవారు, వైద్యుల సలహా మేరకు ద్రవాలను పరిమితం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఎక్కువ నీరు తాగితే వారి పరిస్థితి మరింత విషమించవచ్చు.
పాటించాల్సిన ఆరోగ్య చిట్కాలు:
సమతుల్యం పాటించండి: మీరు నివసించే వాతావరణం మరియు మీ కార్యాచరణ స్థాయిని బట్టి రోజూ సుమారు 2.5 నుంచి 3.5 లీటర్ల నీరు తాగడానికి ప్రయత్నించండి.
మూత్రాన్ని గమనించండి: మీ మూత్రం లేత పసుపు రంగులో ఉండాలి. ముదురు పసుపు రంగులో ఉంటే, మీరు డీహైడ్రేషన్ (నిర్జలీకరణం)తో ఉన్నట్లు అర్థం.
కొద్దికొద్దిగా తాగండి: ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో కాకుండా, రోజంతా కొద్దికొద్దిగా, నిలకడగా నీరు తాగండి.
నీరు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం: దోసకాయలు, పుచ్చకాయ, నారింజ వంటి నీటి శాతం ఎక్కువ ఉన్న ఆహారాలను మీ డైట్లో చేర్చుకోండి.
వైద్య సలహా ముఖ్యం: మీకు మూత్రపిండాలు లేదా గుండె జబ్బులు ఉన్నట్లయితే, నీటి పరిమాణంలో ఎలాంటి మార్పులు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యులు/నెఫ్రాలజిస్ట్ను సంప్రదించండి.
ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం సాధారణ ఆరోగ్య సూచనల కోసం మాత్రమే. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉన్నట్లయితే, చికిత్స కోసం వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.