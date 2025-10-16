Sleep Problems : నిద్ర పట్టడం లేదా? నిద్ర మాత్రలు వద్దు.. రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ చిట్కా పాటించండి
Sleep Problems : మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవడం లేదా పెరిగిన ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోంది. ముఖ్యంగా, చాలా మందిలో నిద్ర సంబంధిత సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి. మీకు కూడా సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోతే, నిద్ర మాత్రలు వేసుకుని ఆరోగ్యాన్ని మరింత పాడుచేసుకోకుండా ఇంట్లో ఈ చిన్న చిట్కాను ప్రయత్నించండి. పడుకునే ముందు కేవలం ఒక గ్లాసు పాలు తాగితే, ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా హాయిగా నిద్రపోవచ్చు. ఇంతకీ పాలకు, నిద్రకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పాలలో కాల్షియం, విటమిన్ డి తో పాటు ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పాలు తాగడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉండటంతో పాటు కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాక.. రాత్రిపూట బాగా నిద్ర పట్టేలా చేసి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. పాలు తాగితే నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చాలా సులభం. పాలు, పాల ఉత్పత్తులలో ట్రిప్టోఫాన్ అనే సహజ అమైనో ఆమ్లం ఉంటుంది. ఈ ట్రిప్టోఫాన్, సెరోటోనిన్, మెలటోనిన్ వంటి మెదడు రసాయనాల ఉత్పత్తికి అవసరమైన ముఖ్యమైన అంశంగా పనిచేస్తుంది.
పాలలో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్ అనే పదార్థం మనస్సు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది మంచి నిద్ర రావడానికి ప్రేరణను ఇస్తుంది. వివిధ అధ్యయనాల ప్రకారం.. పాలు, ఇతర పాల ఉత్పత్తులలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు శరీరాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా మంచి నిద్ర పడుతుందని తేలింది. అందుకే రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగడం వల్ల ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు.
పాలలో ఉండే అధిక నాణ్యత గల ప్రోటీన్లు కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. ఈ ప్రోటీన్ నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. ఇది విశ్రాంతి సమయంలో కండరాలు బలంగా మారడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాక, పాల ఉత్పత్తులలో మెగ్నీషియం, జింక్ కూడా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు మెదడు రసాయనాల ఉత్పత్తిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. సరైన మోతాదులో పాలు తీసుకుంటే, హాయిగా నిద్రపోవడంతో పాటు, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.