Afternoon Sleeping : మధ్యాహ్నం నిద్ర ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
Afternoon Sleeping : మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత చాలా మంది చిన్న నిద్రలోకి జారుకుంటారు. మరికొందరు ఆ సమయంలో వచ్చే నిద్రను నియంత్రించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఎందుకంటే ఒక రోజు ఆ సమయంలో నిద్రపోతే మరుసటి రోజు కూడా అదే సమయానికి నిద్ర వస్తుందని నిద్రపోవడానికి వెళ్లరు. కానీ సాధారణంగా ఇంట్లో ఉండే గృహిణులు, స్కూల్ నుండి త్వరగా వచ్చే పిల్లలు లేదా వృద్ధులు మధ్యాహ్నం 2-3 గంటల పాటు నిద్రపోతారు. ఇది రోజువారీ అలవాటు. ముఖ్యంగా గృహిణులు భోజనం తర్వాత ఒక చిన్న కునుకు తీస్తారు. ఈ సమయంలో అన్ని పనులు ముగిసినందున మధ్యాహ్నం కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవాలని కోరుకుంటారు. అయితే ఈ సమయంలో నిద్రపోవడం ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరమా లేదా హానికరమా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది.
నేటి బిజీ జీవనశైలి, ఆలస్యంగా నిద్రపోయే అలవాటు కారణంగా, మధ్యాహ్నం నిద్రపోవడం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ఈ కారణంగా చాలా మంది తమ దైనందిన దినచర్యలో ఒక చిన్న కునుకు తీయడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ కొంతమంది మధ్యాహ్నం నిద్ర ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెబుతారు. కాబట్టి ఇది గందరగోళానికి దారితీసి, మధ్యాహ్నం నిద్రపోవాలా వద్దా అనే సందేహం మొదలవుతుంది. మీరు 20 నుండి 30 నిమిషాల పాటు చిన్న నిద్రపోతే, మధ్యాహ్నం నిద్ర చాలా ప్రయోజనకరం. ఈ చిన్న నిద్ర శరీరం, మనస్సు రెండింటినీ విశ్రాంతి చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ నిద్ర మీ రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
నిపుణులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. మధ్యాహ్నం నిద్ర సాధారణంగా ఒక గంట కంటే ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఇది రాత్రి నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది మరియు నిద్ర విధానాలను దెబ్బతీస్తుంది. అదనంగా, నిద్ర అలవాట్లలో మార్పులు ఉన్నవారు, మధుమేహం లేదా గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా మధ్యాహ్నం నిద్రపోకూడదు. వీలైనంత వరకు మధ్యాహ్నం 1 నుండి 3 గంటల మధ్య నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి. చాలా ఎక్కువ సేపు నిద్ర మీ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
నిద్ర మనస్సు, శరీరం రెండింటికీ చాలా అవసరం. అందుకే నిపుణులు 7-8 గంటల నిద్ర తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తారు. కానీ కొంతమంది తక్కువ సమయం నిద్రపోతారు. అంతేకాదు, కొందరు నిద్రపోయేటప్పుడు తరచుగా రకరకాల ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి సందర్భాలలో, నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీకు కూడా నిద్రపోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే, మీరు యోగా చేయవచ్చు. బాలాసనం, శవాసనం, అనులోమ-విలోమ, భ్రమరీ ప్రాణాయామం చేయవచ్చు. దీంతో పాటు, పడుకునే సమయానికి ఒక గంట ముందు మీ మొబైల్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ ఉపయోగించడాన్ని నివారించండి. రాత్రిపూట కెఫిన్ తీసుకోకండి.