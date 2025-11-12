Iron Deficiency: ఐరన్ లోపం తగ్గించాలా? ఈ ఆహారాలు మీ ఆరోగ్యానికి శక్తినిస్తాయి
మన శరీరానికి విటమిన్లు, కాల్షియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు అత్యంత అవసరం. వీటిలో ఏదైనా లోపం కలిగితే శరీరంలో అలసట, బలహీనత, తలనొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
మన శరీరానికి విటమిన్లు, కాల్షియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు అత్యంత అవసరం. వీటిలో ఏదైనా లోపం కలిగితే శరీరంలో అలసట, బలహీనత, తలనొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి రక్తహీనతకు సంకేతాలు కావచ్చు. ఐరన్ మన శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో, శరీరం అంతటా ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, మందులు తీసుకోకుండానే మన ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ లోపాన్ని సులభంగా పూరించవచ్చు.
మన ఆహారంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చడం ద్వారా రక్తహీనతను తగ్గించుకోవచ్చు. ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉన్న కొన్ని సహజ ఆహార పదార్థాలు ఇవి:
పాలకూర: ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆకు కూరలలో పాలకూర మొదటిస్థానంలో ఉంటుంది. 100 గ్రాముల పాలకూరలో సుమారు 2.7 మి.గ్రా. ఐరన్ ఉంటుంది. దీనిని కూరలుగా, జ్యూస్గా లేదా సలాడ్ల రూపంలో తీసుకోవచ్చు.
బీట్రూట్: రక్తాన్ని పెంచే గుణాలున్న బీట్రూట్లో ఐరన్తో పాటు ఫోలిక్ ఆమ్లం, ఫైబర్ కూడా ఉన్నాయి. రోజూ ఒక బీట్రూట్ తింటే రక్తహీనతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
సోయాబీన్స్: ప్రోటీన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే సోయాబీన్స్లో 100 గ్రాములకు 15.7 మి.గ్రా. ఐరన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఉడికించి లేదా టోఫు, సోయా పాల రూపంలో ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.
బెల్లం నువ్వుల లడ్డులు: నువ్వులు ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి. వీటిని బెల్లంతో కలిపి తీసుకోవడం శరీరాన్ని నిర్విషీకరించడమే కాకుండా బలహీనతను తగ్గిస్తుంది.
దానిమ్మ: ఇనుముతో పాటు విటమిన్లు A, C, E మరియు ఫైబర్ను అందించే దానిమ్మ రక్తహీనతను తగ్గించడంలో అద్భుతమైనది. దానిమ్మ గింజలు తినడం లేదా దాని రసం తాగడం వల్ల రక్తంలో ఐరన్ స్థాయి పెరుగుతుంది.
ఖర్జూరాలు: రక్తహీనతను తగ్గించడంలో ఖర్జూరాలు చాలా ప్రభావవంతమైనవి. ఇవి ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తాయి, అలసటను తగ్గిస్తాయి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లతో ఐరన్ లోపాన్ని సహజంగానే దూరం చేయవచ్చు. మందులకన్నా ఆహారమే ఉత్తమమైన ఔషధం అని గుర్తుంచుకోండి.