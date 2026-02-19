Instant Maid Booking Apps: కూరగాయలు కట్ నుంచి క్లీనింగ్ వరకు.. యాప్లో మేడ్ బుకింగ్ ట్రెండ్
యాప్లో బుక్ చేస్తే ఇంటికే పని మనిషి సేవలు. క్లీనింగ్, కూరగాయలు కట్, వంట పనుల వరకు మెట్రో నగరాల్లో ఇన్స్టంట్ మేడ్ బుకింగ్ సేవలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
మెట్రో నగరాల్లో బిజీ జీవనశైలితో ఇంటి పనులకు సమయం కేటాయించడం చాలామందికి కష్టంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటి పనుల కోసం సహాయకులను యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే సేవలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. మొబైల్ యాప్లో కేవలం కొన్ని క్లిక్స్తోనే ఇంటి పనుల కోసం పని మనుషులను బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఇప్పుడు అనేక నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంది.
వంటకు సంబంధించిన పనులు, కూరగాయలు కట్ చేయడం, ఇంటి శుభ్రపరిచే పనులు, పాత్రలు కడగడం, బట్టలు ఇస్త్రీ చేయడం, వాష్రూమ్ క్లీనింగ్ వంటి చిన్నా పెద్ద పనులన్నింటికీ యాప్ ద్వారా సహాయకులను ఇంటికే పిలిపించుకోవచ్చు. వినియోగదారులు యాప్లో అవసరమైన సర్వీస్ను ఎంపిక చేసి, తమకు అనుకూలమైన సమయానికి షెడ్యూల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. బుకింగ్ చేసిన సమయానికి సహాయకులు ఇంటికి వచ్చి సేవలు అందిస్తారు.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, పుణే, ఢిల్లీ, ముంబై వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఈ సేవలు విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తక్కువ ఖర్చుతో వేగంగా సేవలు పొందే అవకాశం ఉండటంతో వినియోగదారులు ఈ యాప్స్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల్లో నిమగ్నమైన దంపతులు, బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న కుటుంబాలు ఇలాంటి సేవలను అధికంగా వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇలాంటి యాప్ ఆధారిత సేవలు అందించే కార్మికులకు కూడా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. నెలకు సుమారు రూ.30 వేల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నట్లు సేవల సంస్థలు చెబుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ సేవల వినియోగం మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.