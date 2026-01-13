Instagram Reels Leading to Divorces: ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్ పిచ్చితో విడాకుల వరకు.. కాపురాల్లో నిప్పులు పోస్తున్న ‘వర్చువల్’ ప్రపంచం!
ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూడటం వల్ల భార్యాభర్తలు విడిపోతున్నారా? అవుననే అంటున్నాయి తాజా సర్వేలు. వర్చువల్ ప్రపంచంలో బతుకుతూ వాస్తవ బంధాలను ఎలా నాశనం చేసుకుంటున్నారో, ఈ సమస్య నుండి ఎలా బయటపడాలో ఇక్కడ చదవండి.
ఒకప్పుడు విడాకులకు ప్రధాన కారణాలు వేరుగా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు 'రీల్స్' చూస్తూ గడపడం, ఇతరుల జీవితాలతో పోల్చుకోవడం వంటివి విడాకులకు ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయని సైకాలజిస్టులు మరియు న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం:
1. పోలికల ఉచ్చు (The Comparison Trap)
రీల్స్లో ఇతరులు తమ జీవితం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూపిస్తుంటారు. భర్త ఇచ్చే ఖరీదైన గిఫ్ట్లు, విదేశీ ప్రయాణాలు చూసి.. సామాన్యులు తమ భాగస్వామితో పోల్చుకోవడం మొదలుపెడతారు. "వాళ్ల భర్త అలా ఉన్నాడు, నువ్వెందుకు ఇలా లేవు?" అనే అసంతృప్తి గొడవలకు బీజం వేస్తోంది.
2. పక్కనే ఉన్నా.. పరాయివారే! (Digital Distraction)
భార్యాభర్తలు పక్కపక్కనే కూర్చున్నా, ఎవరి ఫోన్లలో వారు రీల్స్ చూస్తూ గంటలు గడిపేస్తున్నారు. దీనివల్ల కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఏర్పడి, ఒకరి భావాలను మరొకరు పంచుకోవడం తగ్గిపోతోంది. ఇది మానసిక దూరానికి దారితీస్తోంది.
3. ప్రైవసీకి పాతర
కొంతమంది వ్యూస్ కోసం, లైక్స్ కోసం తమ వ్యక్తిగత విషయాలను, ఇంటి గొడవలను కూడా రీల్స్ రూపంలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఇది భాగస్వామికి నచ్చకపోవడం వల్ల గౌరవం తగ్గి, మనస్పర్థలు తీవ్రమవుతున్నాయి.
4. అనుమానాలు - అక్రమ సంబంధాలు
రీల్స్ కింద వచ్చే కామెంట్లు, కొత్త పరిచయాలు ఒక్కోసారి హద్దులు దాటుతున్నాయి. పాత స్నేహితులతో చాటింగ్ లేదా కొత్తవారితో పెరిగే చొరవ అనుమానాలకు తావిస్తోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి వివాహేతర సంబంధాలకు దారితీసి విడాకుల వరకు వెళ్తున్నాయి.
5. షో-ఆఫ్ కోసం ఖర్చులు
ట్రెండింగ్లో ఉండాలని, రీల్స్ కోసం ఖరీదైన బట్టలు, మేకప్, అనవసరమైన ట్రిప్పుల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఇది పెద్ద వివాదంగా మారుతోంది.
పరిష్కారం ఏమిటి?
డిజిటల్ డిటాక్స్: రోజులో కనీసం రెండు గంటలు (ముఖ్యంగా భోజన సమయంలో, పడుకునే ముందు) 'నో ఫోన్ టైమ్' పాటించాలి.
వాస్తవాన్ని గుర్తించండి: రీల్స్లో కనిపించేవన్నీ నిజం కావు, అవి కేవలం కెమెరా ముందు నటించే 'ఎడిటెడ్' క్షణాలు మాత్రమేనని గ్రహించాలి.
ప్రైవసీ ముఖ్యం: మీ వ్యక్తిగత విషయాలను, ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పెట్టే ముందు భాగస్వామి ఇష్టాన్ని అడగండి.
సమయం కేటాయించండి: ఫోన్ స్క్రీన్ వైపు చూసే సమయాన్ని తగ్గించి, భాగస్వామి కళ్లలోకి చూస్తూ మాట్లాడండి.