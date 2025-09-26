తెల్ల జుట్టు పీకేస్తే మరింత తెల్లబడుతుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
ఒక తెల్ల వెంట్రుకను పీకేస్తే మరిన్ని తెల్ల వెంట్రుకలు వస్తాయనేది నిజమేనా? నిపుణులు ఈ విషయంపై ఏమంటున్నారో, జుట్టు ఎందుకు తెల్లబడుతుందో, దానిని ఎలా నివారించవచ్చో తెలుసుకోండి.
సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ జుట్టు రంగు మారడం సహజం. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా, చాలామందిలో **జుట్టు తెల్లబడటం** గమనించవచ్చు. దీనికి జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి, జన్యుపరమైన కారణాలు, వాతావరణ కాలుష్యం వంటివి ప్రధాన కారకాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, చాలామంది తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపించగానే వాటిని పీకేస్తుంటారు. ఇలా పీకేస్తే మరిన్ని తెల్ల వెంట్రుకలు వస్తాయని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. ఈ అపోహలో ఎంతవరకు నిజం ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెల్ల జుట్టు పీకేస్తే ఏమవుతుంది?
తెల్ల వెంట్రుకలను పీకేస్తే మరిన్ని తెల్లవి మొలుస్తాయనేది కేవలం **అపోహ** మాత్రమే అంటున్నారు ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ జీఎస్ఎస్ సందీప్.
- మెలనోసైట్ల పాత్ర:జుట్టులో సహజంగా నల్ల రంగు కణాలు ఉండవు. జుట్టు కుదుళ్ల చుట్టూ ఉండే **మెలనోసైట్లు** రంగును ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటి సంఖ్య తగ్గితే జుట్టు గోధుమ రంగులోకి, పూర్తిగా తగ్గిపోతే తెల్లగా అవుతుంది.
- కుదుళ్ల నిర్మాణం:ఒక కుదురులో ఒక వెంట్రుక మాత్రమే ఉండదు, రెండు లేదా మూడు ఉండవచ్చు. ఒక తెల్ల వెంట్రుకను పీకేసినా, అదే కుదురులో నుంచి కొత్తగా వచ్చే వెంట్రుకలు కూడా తెల్లగానే ఉంటాయి. అంతేతప్ప, మరిన్ని తెల్ల వెంట్రుకలు పుట్టుకురావనేది కేవలం అపోహ మాత్రమే.
జుట్టు తెల్లబడకుండా ఎలా చూసుకోవాలి?
ఒక్కసారి వెంట్రుక తెల్లబడితే, దానిని తిరిగి నల్లగా మార్చడం సాధ్యం కాదు. అయితే, మిగతా జుట్టు త్వరగా తెల్లబడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
- చిన్న వెంట్రుకలు:పీకేసిన తెల్ల వెంట్రుక చిన్నదైతే, కొత్తగా వచ్చేవి ఒత్తుగా కనిపిస్తాయి. దీంతో ఎక్కువ తెల్ల వెంట్రుకలు మొలిచినట్లు అనిపిస్తుందని డాక్టర్ సందీప్ వివరించారు.
- కారణాలను నివారించడం:జుట్టు తెల్లబడటానికి ప్రధాన కారణాలు **మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, విటమిన్ డి లోపం, ధూమపానం, వాయు కాలుష్యం** వంటివి. వీటిని నివారించుకుంటే జుట్టు తెల్లబడే వేగాన్ని తగ్గించవచ్చు.
- మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి: రాత్రిపూట కంటి నిండా నిద్రపోతే **మెలటోనిన్** హార్మోన్ బాగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
- ఆహారం, సప్లిమెంట్లు: అవసరమైతే, వైద్యుల సలహా మేరకు **మెలటోనిన్, విటమిన్ డి, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్** సప్లిమెంట్లను ఉపయోగించవచ్చు.
**గమనిక:** ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. జుట్టు సమస్యలపై వైద్యుడిని సంప్రదించి, వారి సూచనల మేరకు మాత్రమే చికిత్స తీసుకోవాలి.