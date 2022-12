Mushrooms: ఇలాంటి వ్యక్తులు పుట్టగొడుగులు తినకూడదు.. ఎందుకంటే..?

Mushrooms: పుట్టగొడుగులను తినడమంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇది మార్కెట్‌లో కొంచెం ఖరీదైన ఫుడ్‌. ఇందులో పోషకాల కొరత ఉండదు. అంతేకాదు ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు సాధారణ పుట్టగొడుగులను తింటే శరీరానికి విటమిన్లు B, D, పొటాషియం, కాపర్, ఐరన్, సెలీనియం పుష్కలంగా అందుతాయి. మార్కెట్లో అనేక రకాల పుట్టగొడుగులు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని హానికరమైనవి కూడా ఉంటాయి. 1. అజీర్ణం మనలో చాలామంది మంచి, చెడు పుట్టగొడుగుల మధ్య తేడాను గుర్తించలేరు. మీరు కొన్ని శారీరక సమస్యలను కలిగి ఉంటే పుట్టగొడుగులను తినకూడదు. దీనివల్ల సమస్య మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. తరచుగా కడుపు నొప్పితో బాధపడేవారు పుట్టగొడుగులను తినడం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది అసౌకర్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. కడుపు నొప్పి, వాంతులు, వికారం, విరేచనాలు వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. 2. చర్మ సమస్య పుట్టగొడుగులను తినడం వల్ల లెక్కలేనన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే చర్మ సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ సూపర్‌ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. చర్మంపై దద్దుర్లు, కురుపులు, అలెర్జీలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 3. అలసట అలసటతో బాధపడేవారు పుట్టగొడుగులను తీసుకోవడం హానికరమని నిరూపించవచ్చు. కొంతమందికి శక్తి లేమిగా అనిపించవచ్చు. అందుకే వాటికి దూరంగా ఉంటే మేలు.