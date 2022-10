Yogurt: పెరుగు తింటే బరువు పెరుగుతారా.. ఇందులో నిజమెంత..!

Yogurt: పెరుగు తినడం మీ ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ప్రోటీన్, కాల్షియం, రిబోఫ్లేవిన్, విటమిన్ బి 6, విటమిన్ బి 12 ఉంటాయి. మీ ఆరోగ్యానికి కావలసిన ఉపయోగకరమైన పోషకాలు అన్ని ఉంటాయి. పెరుగు తినడం వల్ల శరీరంలోని పలు సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. పెరుగు ఆరోగ్యం, అందం సమస్యలకు గొప్ప ఔషధంగా చెప్పవచ్చు. పెరుగు తినడానికి సరైన సమయం ఏంటో చాలామందికి తెలియదు. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ఒక కప్పు పెరుగు తినడం వల్ల మీ శరీరానికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రతి మధ్యాహ్నం పెరుగు తినడం వల్ల బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం మనం ప్రతిరోజూ పెరుగు తినాలి. పెరుగు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. అదనంగా నిద్ర సమస్యలను తొలగించడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పెరుగులో కొవ్వు అధికంగా ఉంటుంది. కాల్షియం కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలను కూడా బలపరుస్తుంది. పెరుగు మంచి ఎనర్జీ బూస్టర్. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. పెరుగు అద్భుతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్, శరీరాన్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచుతుంది. ప్రతిరోజూ పెరుగు తినడం వల్ల అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉండటానికి పెరుగు ఉపయోగపడుతుంది. హెయిర్ ఫోలికల్స్ నుంచి చర్మాన్ని మృదువుగా చేయడానికి పెరుగును ఉపయోగిస్తారు. ప్రతిరోజూ పెరుగులో బెల్లం కలుపుకొని తింటే చలువ చేస్తుంది. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ సంస్థ నుంచి ప్యాక్ చేసిన పెరుగును తీసుకుంటున్నారు. గతంలో చాలా ఇళ్లలో సాయంత్రం చక్కని నల్ల బంకమట్టి కుండలో గోరువెచ్చని పాలను ఉడకబెట్టడం ద్వారా పెరుగు తయారవుతుంది. పెరుగు తయారుచేసే పద్ధతి దాని రుచిని బట్టి పెరుగు ఐదు రకాలు. ఈ ఐదు రకాలు నెమ్మదిగా, తీపిగా, పుల్లని తీపిగా, పుల్లగా, చాలా పుల్లగా ఉంటాయి. ఈ రకమైన పెరుగును తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.