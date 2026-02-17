  • Menu
Chanakya Neeti: అన్నీ ఉచితంగా దొరికితే ఏమవుతుందో.. చాణక్యుడు చెప్పింది తెలిస్తే బాబోయ్ అంటారు

సాధారణంగా ఉచితం అంటే చాలామంది ఉత్సాహం చూపిస్తారు. అయితే , అలా ఉచితంగా వచ్చే వాటి కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయో వివరంగా చెప్పారు ఆచార్య చాణక్యుడు

Chanakya Neeti: సాధారణంగా నలుగురు కలిసి ఉన్నపుడు అందులో ఎవరినయినా ఒకరిని ఆటపట్టించడానికి సరదాగా వీడు ఫ్రీగా వస్తే ఫినాయిల్ తాగేస్తాడురా బాబూ అంటూఉంటారు. నిజంగా అలా ఎవరూ చేయరు కానీ, కొంతమంది ఫ్రీ అంటే చాలు ఎగబడిపోతారు. ఉచితంగా ఏదైనా వస్తుంది అంటే దాని కోసం వెంపర్లాడతారు. సరిగ్గా ఇదే మైండ్ సెట్ మీద ఆధారపడి కొన్ని వ్యాపార సంస్థలు ఉచితాలతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తాయి. ఒకటి కొంటె ఒకటి ఉచితం లేదా ఈ వస్తువు కొంటే అదనంగా ఇంకో వస్తువు ఉచితం లాంటి ప్రకటనలతో ఊదరగొట్టేస్తారు. ఉచిత ప్రియులు అలాంటి ప్రకటనలకు పడిపోతారు. డబ్బులు ఖర్చు చేసేసుకుంటారు. అసలు ఒక వస్తువు ఉచితంగా ఎలా ఇస్తున్నారు అని ఆలోచించరు. సరే ఇది వ్యాపారానికి సంబంధించిన విషయం.

మన రాజకీయాల్లో అయితే ఉచితం అనే మాటకు ఉన్న సెలబిలిటీ మారే పదానికి లేదు. ఎన్నికలు వస్తే చాలు ఉచితాలను ఉచితంగా ప్రకటించేస్తారు మన నాయకులు. ఆ ఉచితాల్లో ఎవరి వైపు ఎక్కువ కనిపిస్తుందో చూసి అటేపు ఓటేసేసే వారు చాలామందే ఉంటారు.

అయితే, ఇలా ఉచితంగా ఏదైనా పొందడం లేదా పొందాలనే ఆలోచనలో ఉండడం చాలా ప్రమాదకరమని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పారు. ఉచితం అనే ఆలోచన మనల్ని సంతోషపెడుతుంది.. కానీ చివరకు అది మనల్ని బలహీన పరుస్తుంది అని ఆయన హెచ్చరించారు. రాజకీయాల గురించే చాణక్యుడు చెప్పారని అనుకుంటారు అందరూ. కానీ, మనిషి జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో మంచి విషయాలను ఆయన అప్పట్లోనే వివరించారు. వాటిలో ఈ ఉచితం గురించి ఆయన చెప్పిన విషయమూ ఉంది.. అదేమిటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పినదాని ప్రకారం, ఒక వ్యక్తికి ప్రయత్నం లేకుండా ఏదైనా లభించినప్పుడు, అతను కష్టపడి పనిచేయడం మర్చిపోతాడు. ప్రతిదీ సులభంగా దొరకాలనే కోరుకుంటాడు. కష్టపడి ఏదైనా సంపాదించినప్పుడే మనిషి బలంగా మారగలడు. ఉచితంగా వచ్చే అదే అదృష్టాలు అతన్ని సోమరిగా, బలహీనంగా చేస్తాయి.

ఆత్మగౌరవానికి నష్టం : చాణక్య నీతి(Chanakya Neeti) ప్రకారం, మీరు ఏదైనా వస్తువును పదే పదే ఉచితంగా అంగీకరిస్తే, మీ ఆత్మగౌరవం క్రమంగా క్షీణిస్తుంది. ప్రతిదీ ఉచితంగా పొందాలనుకునే వ్యక్తులు ఇతరులపై ఆధారపడటం అలవాటు చేసుకుంటారు. అలాంటి వ్యక్తులు జీవితంలో సొంతంగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరి సలహాను కోరుకుంటారు. చివరికి, ఇది వారి వ్యక్తిత్వాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. వారి ఆత్మగౌరవాన్ని దోచుకుంటుంది.

దురాశకు దారి: చాణక్య నీతి ప్రకారం, మీరు ప్రతిదీ ఉచితంగా పొందడం ప్రారంభించినప్పుడు, మీలో దురాశ పుడుతుంది. మీరు ప్రతిదీ ఉచితంగా కోరుకునే అలవాటును పెంచుకుంటారు. మీరు ఎటువంటి ప్రయత్నం లేదా శ్రమ లేకుండా ప్రతిదీ సులభంగా రావాలని కోరుకుంటారు. చాణక్యుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం, దురాశ ఒక వ్యక్తికి అతిపెద్ద శత్రువు. దురాశ మీలో పెరిగినప్పుడు, అది మోసం, తప్పుడు నిర్ణయాలకు దారితీస్తుంది.

విలువ కోల్పోతారు: ఎవరైనా ప్రతిదీ ఉచితంగా పొందడం ప్రారంభించినప్పుడు, వారి విలువను కోల్పోతారు. సాధారణంగా కష్టపడి సంపాదించిన వస్తువులను విలువైనవిగా.. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. కానీ, మీరు ఏదైనా ఉచితంగా పొందినప్పుడు దానిని చాలా ఈజీగా తీసుకుంటారు. దానిని పెద్దగా జాగ్రత్తగా చూసుకోరు అని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పారు. దీనివలన మీ విలువ తగ్గిపోతుంది అని ఆయన అన్నారు.

విజయ మార్గంలో అడ్డంకులు : చాణక్య నీతి ప్రకారం, ప్రతిదీ ఉచితంగా కోరుకునే వారు జీవితంలో ఎప్పటికీ పురోగతి సాధించలేరు. అలాంటి వారికి పోరాటం, కృషి గురించి ఒక చిన్న ఆలోచన కూడా ఉండదు. పోరాడాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు, ఆ పని చేయలేరు. చివరకు వారు జీవితంలో ఓడిపోతారు. అదే కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తి ప్రతి పరిస్థితిలోనూ తనను తాను నిర్వహించుకోగలుగుతాడు. జీవితంలో ఏదైనా సాధించగలడు.

అదండీ విషయం. ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన మాటలు అన్ని కాలాల్లోనూ ఆచరించే విధంగా ఉంటాయి. ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి వాక్యాలు ఇప్పటికీ కూడా ఆచరణీయమే.

