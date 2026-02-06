Hyderabad Haleem 2026: రంజాన్కు ముందే హలీమ్ సీజన్ ప్రారంభం..
Hyderabad Haleem 2026: రంజాన్కు ముందే హైదరాబాద్లో హలీమ్ అమ్మకాలు ప్రారంభం. కేఫ్ 555, సర్వి, పిస్తా హౌస్ వంటి ప్రముఖ అవుట్లెట్లలో టేస్టీ హలీమ్ అందుబాటులో ఉంది.
Hyderabad Haleem 2026: హైదరాబాద్ నగరంలో రంజాన్కు ముందే హలీమ్ సీజన్ ప్రారంభమైంది. ప్రతి ఏడాది రంజాన్ మాసంలో మాత్రమే లభించే హలీమ్ను ఈసారి కొన్ని ప్రముఖ రెస్టారెంట్లు ముందుగానే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. నగరంలోని కేఫ్ 555, సర్వి, పిస్తా హౌస్ వంటి ప్రముఖ అవుట్లెట్లు ఇప్పటికే హలీమ్ విక్రయాలను ప్రారంభించాయి.
రంజాన్ పండుగ ఈ నెల మధ్యలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశమున్నప్పటికీ, హలీమ్కు ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా రెండు వారాల ముందుగానే తయారీ ప్రారంభించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. మాసాబ్ ట్యాంక్లోని కేఫ్ 555 ఫ్యూజన్ స్టైల్ హలీమ్కు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ సాంప్రదాయ హలీమ్తో పాటు చికెన్ 65, నల్లి గోష్ట్, తల్వా గోష్ట్, ఉడికించిన గుడ్లు వంటి టాపింగ్స్తో ప్రత్యేక వేరియంట్లు అందిస్తున్నారు.
బంజారా హిల్స్లోని సర్వి రెస్టారెంట్ తన ఇరానీ స్టైల్ హలీమ్తో వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది. సుగంధ ద్రవ్యాల సమతుల్యత, క్రీమ్, వేయించిన జీడిపప్పుతో వడ్డించే విధానం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన పిస్తా హౌస్ కూడా నాంపల్లి నుమాయిష్ ప్రదర్శనలో హలీమ్ స్టాల్ ఏర్పాటు చేసింది. ఫిబ్రవరి మధ్య వరకు ఇక్కడ హలీమ్ లభ్యమవుతుందని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.
హైదరాబాదీ హలీమ్కు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (GI) ట్యాగ్ ఉంది. మాంసం, గోధుమలు, పప్పుధాన్యాలను గంటల తరబడి మరిగించి ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేసే ఈ వంటకం నగర సంస్కృతిలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. రంజాన్కు ముందు నగరాన్ని విడిచి వెళ్లే వారికి కూడా ఈసారి హలీమ్ రుచి చూసే అవకాశం లభిస్తోంది.