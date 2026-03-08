Human Metapneumovirus: అమెరికాను వణికిస్తున్న హ్యూమన్ మెటాన్యుమో వైరస్.. చికిత్స లేని ముప్పు!
Human Metapneumovirus: ప్రస్తుతం అమెరికాలోని పశ్చిమ తీర ప్రాంతాలను, ముఖ్యంగా ఉత్తర కాలిఫోర్నియాను హ్యూమన్ మెటాన్యుమో వైరస్ (HMPV) భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. కోవిడ్, ఇన్ఫ్లుయెంజా వంటి మహమ్మారుల నుంచి ప్రపంచం ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న తరుణంలో, ఈ వైరస్ ఉధృతి పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, శాక్రిమెంటో వంటి నగరాల్లో మురుగునీటి నమూనాల్లో (Wastewater) ఈ వైరస్ స్థాయిలు అత్యధికంగా ఉన్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఏమిటి ఈ వైరస్? లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి?
హ్యూమన్ మెటాన్యుమో వైరస్ అనేది నేరుగా మనిషి శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై దాడి చేస్తుంది. ఇది సాధారణ జలుబులా మొదలై, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారిలో ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.
ప్రధాన లక్షణాలు: తీవ్రమైన దగ్గు (ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల్లో 'సీల్' అరుపు లాంటి మొరిగే దగ్గు), జ్వరం, ముక్కు కారడం, గొంతు నొప్పి.
తీవ్రమైన సంకేతాలు: శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది (Shortness of breath), ఒంటిపై దద్దుర్లు, నిమోనియా లేదా బ్రాంకోలైటిస్.
ఎవరికి ప్రమాదం: 5 ఏళ్ల లోపు చిన్న పిల్లలు, 65 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు మరియు ఆస్తమా వంటి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ఉన్నవారికి ఇది చాలా ప్రమాదకరం.
వ్యాప్తి ఎలా జరుగుతుంది?
ఈ వైరస్ కేవలం గాలి ద్వారా (దగ్గు, తుమ్ముల వల్ల వచ్చే తుంపర్లు) మాత్రమే కాకుండా, వైరస్ ఉన్న వస్తువులను లేదా ఉపరితలాలను తాకినప్పుడు కూడా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. చలికాలం ముగిసి వసంత కాలం (Spring) ప్రారంభమయ్యే ఈ సమయంలో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది.
చికిత్స మరియు నివారణ మార్గాలు
దురదృష్టవశాత్తూ, ఈ వైరస్ను నయం చేయడానికి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రత్యేక యాంటీ వైరల్ మందులు గానీ, టీకాలు (Vaccines) గానీ అందుబాటులో లేవు. వైద్యం: బాధితులకు కేవలం సపోర్టివ్ కేర్ (ఆక్సిజన్ అందించడం, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్, విశ్రాంతి) మాత్రమే ఇస్తారు.
జాగ్రత్తలు: తరచుగా చేతులను సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
♦ జనసమూహం ఉన్న చోట మాస్కులు ధరించడం ఉత్తమం.
♦ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
♦ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి.
వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కోవిడ్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఇలాంటి ఇతర వైరస్లు విజృంభించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించడం ఎంతో అవసరం.