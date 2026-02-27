హోలీ రంగుల మచ్చలు ఇలా తొలగించండి.. సులభ చిట్కాలు
హోలీ రోజు బట్టలపై పడిన రంగుల మచ్చలను ఇంట్లోనే సులభంగా తొలగించే చిట్కాలు తెలుసుకోండి. నిమ్మరసం, వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా ఉపయోగకరం.
హోలీ పండుగ అంటే రంగుల సందడి. అయితే ఆ ఆనందం తర్వాత ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెట్టేది బట్టలపై పడే గట్టిపట్టు రంగుల మచ్చలే. పిల్లలు ఆడుకుంటూ బట్టలు పాడయ్యాయని మందలించకుండా, కొన్ని సులభమైన చిట్కాలు పాటిస్తే మచ్చలను సులభంగా తొలగించవచ్చు.
వెంటనే కడగండి
రంగు పడిన వెంటనే చల్లని నీటితో బట్టను బాగా కడగాలి. వేడి నీరు వాడితే రంగు మరింత గట్టిపడే అవకాశం ఉంటుంది.
నిమ్మరసం – బేకింగ్ సోడా
మచ్చ ఉన్న చోట నిమ్మరసం రాసి, పైగా కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా చల్లి 10–15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత సాధారణంగా ఉతికితే మచ్చ తగ్గుతుంది.
వెనిగర్ ఉపయోగించండి
తెల్ల బట్టలపై రంగు మచ్చలు ఉంటే నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి నానబెట్టాలి. తర్వాత మృదువుగా రుద్దాలి.
పాలు కూడా పనిచేస్తాయి
గట్టిగా పడిన రంగు మచ్చలను తొలగించడానికి కొద్దిసేపు మచ్చ ఉన్న భాగాన్ని పాలలో నానబెట్టడం ఉపయోగకరం.
మైల్డ్ డిటర్జెంట్
కఠిన రసాయనాలు ఉన్న డిటర్జెంట్లకు బదులుగా మైల్డ్ సబ్బులు లేదా లిక్విడ్ డిటర్జెంట్లు వాడటం మంచిది.
జాగ్రత్తలు
డ్రయ్యర్లో వేయడానికి ముందు మచ్చ పూర్తిగా పోయిందో లేదో చూసుకోవాలి.
సిల్క్, డెలికేట్ ఫాబ్రిక్లపై ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
కెమికల్ కలర్స్ అయితే గ్లౌవ్స్ ఉపయోగించడం మంచిది.
సరైన పద్ధతులు పాటిస్తే హోలీ రంగుల మచ్చలు పెద్ద సమస్య కాకుండా సులభంగా తొలగించవచ్చు.