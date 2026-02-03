Fridge Bad Smell: ఫ్రిజ్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తోందా? ఈ వంటింటి చిట్కాలతో దుర్వాసనకు చెక్ పెట్టండి!
Fridge Bad Smell: రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఆహారాన్ని నిల్వ చేసే చోటు. కానీ సరిగ్గా మెయింటెన్ చేయకపోతే అందులో నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ రావడం మొదలవుతుంది. ఈ సమస్యను పోగొట్టి, మీ ఫ్రిజ్ను తాజాగా ఉంచేందుకు ఇక్కడ కొన్ని అద్భుతమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి:
దుర్వాసనను పోగొట్టే సహజమైన చిట్కాలు:
కాఫీ లేదా టీ పొడి: ఒక చిన్న గిన్నెలో కాఫీ పొడిని వేసి ఫ్రిజ్లో ఉంచండి. కాఫీకి వాసనలను పీల్చుకునే గుణం ఎక్కువ. ముఖ్యంగా మాంసం, చేపల వాసనలను ఇది త్వరగా పీల్చుకుంటుంది. కాఫీ పొడి లేకపోతే వాడేసిన టీ ఆకులను ఎండబెట్టి కూడా వాడొచ్చు.
బేకింగ్ సోడా: ఇది దుర్వాసనను పారదోలడంలో దిట్ట. ఒక చిన్న గిన్నెలో బేకింగ్ సోడా వేసి మూత పెట్టకుండా ఫ్రిజ్లో ఒక మూల ఉంచండి. ప్రతి 3-4 వారాలకు ఒకసారి ఈ పొడిని మారుస్తూ ఉండండి.
నిమ్మకాయ మరియు లవంగాలు: నిమ్మకాయను సగానికి కోసి, అందులో కొన్ని లవంగాలను గుచ్చి ఫ్రిజ్లో పెట్టండి. ఇది ఒక నేచురల్ డియోడరైజర్గా పనిచేసి ఫ్రిజ్ను తాజాగా ఉంచుతుంది.
సిట్రస్ తొక్కలు: నిమ్మ లేదా నారింజ తొక్కలను ఒక ప్లేట్లో పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల అందులోని సిట్రస్ ఆయిల్స్ దుర్వాసనను పోగొట్టి మంచి సువాసనను ఇస్తాయి.
వెనిల్లా ఎసెన్స్: ఒక చిన్న దూది ఉండపై 2-3 చుక్కల వెనిల్లా ఎసెన్స్ వేసి గిన్నెలో ఉంచి ఫ్రిజ్లో పెట్టండి. దీనివల్ల ఫ్రిజ్ తెరవగానే మంచి సువాసన వస్తుంది.
అసలు వాసన రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
కేవలం చిట్కాలు పాటించడమే కాకుండా, ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అసలు దుర్వాసన అనేదే రాదు:
మూతలు తప్పనిసరి: ఫ్రిజ్లో ఏ ఆహార పదార్థం పెట్టినా గాలి చొరబడని విధంగా మూత పెట్టి మాత్రమే ఉంచాలి.
వారానికోసారి క్లీనింగ్: ఫ్రిజ్ను కనీసం వారానికి ఒకసారి పూర్తిగా ఖాళీ చేసి శుభ్రం చేయడం అలవాటు చేసుకోండి.
లిక్విడ్స్ ఒలికితే: పాలు, మజ్జిగ లేదా కూరలు లోపల ఒలికినప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే తుడవాలి.
పాత ఆహారం: చాలా రోజులుగా నిల్వ ఉన్న లేదా పాడైపోయిన పదార్థాలను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసి బయట పారేయండి.