Vitamin D Deficiency: ఎముకలు బలహీనపడుతున్నాయా? అలసట వేధిస్తోందా? మీ డైట్లో ఈ ఆహారాలు ఉంటే 'విటమిన్ డి' కష్టాలు తీరినట్లే!
Vitamin D Deficiency: మీరు తరచూ అలసటగా అనిపిస్తుందా? ఎముకల నొప్పులు వేధిస్తున్నాయా? అయితే మీకు విటమిన్ డి లోపం ఉండవచ్చు. సన్ షైన్ విటమిన్ స్థాయిలను సహజంగా పెంచే అద్భుతమైన ఆహారాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Vitamin D Deficiency: ఆధునిక జీవనశైలిలో మనమందరం ఏసీ గదులకే పరిమితమవుతున్నాం. దీనివల్ల శరీరానికి తగినంత ఎండ తగలక 'విటమిన్ డి' (Vitamin D) లోపం తలెత్తుతోంది. దీనినే 'సూర్యరశ్మి విటమిన్' అని కూడా పిలుస్తారు. ఎముకల బలం, రోగనిరోధక శక్తి మరియు కండరాల పనితీరులో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సూర్యరశ్మితో పాటు మన రోజువారీ ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ లోపాన్ని సహజంగా అధిగమించవచ్చు.
విటమిన్ డి లభించే ముఖ్యమైన ఆహారాలు ఇవే:
1. కొవ్వు చేపలు (Fatty Fish): మాంసాహారులకు విటమిన్ డి లభించే ఉత్తమ వనరు చేపలు. సాల్మన్, మాకేరెల్ (కానాగర్తలు), సార్డినెస్ మరియు ట్యూనా వంటి చేపల్లో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవి గుండెకు మేలు చేసే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లను కూడా అందిస్తాయి.
2. గుడ్డు సొన (Egg Yolks): చాలామంది గుడ్డులోని పచ్చసొనను పక్కన పెడతారు. కానీ, విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉండేది అక్కడే. రోజూ ఒక ఉడికించిన గుడ్డును ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి.
3. పుట్టగొడుగులు (Mushrooms): శాకాహారులకు ఇది గొప్ప వరం. సూర్యరశ్మి తగిలేలా పెరిగే కొన్ని రకాల పుట్టగొడుగులు సహజంగానే విటమిన్ డిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటిని కూరలు లేదా సూప్లలో వాడటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
4. ఫోర్టిఫైడ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభించే పాలు, పెరుగు మరియు జున్ను వంటి ఉత్పత్తుల్లో కంపెనీలు అదనంగా విటమిన్ డిని కలుపుతున్నాయి (Fortified). మీరు కొనే ప్యాకెట్లపై లేబుల్స్ తనిఖీ చేసి ఇవి ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. పాల ఉత్పత్తులు తీసుకోని వారు సోయా పాలు లేదా బాదం పాలను ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకోవచ్చు.
5. పనీర్ మరియు చీజ్: భారతీయ వంటకాల్లో పనీర్ పాత్ర ప్రత్యేకం. ఇందులో కాల్షియం, ప్రోటీన్లతో పాటు తక్కువ పరిమాణంలో విటమిన్ డి కూడా ఉంటుంది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయి.
ముఖ్యమైన సూచన: ఆహారంతో పాటు ప్రతిరోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం కనీసం 15 నుండి 20 నిమిషాల పాటు లేత ఎండలో గడపడం వల్ల శరీరం సహజంగా విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటుంది.
హెచ్చరిక: లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటే మాత్రం వైద్యుడిని సంప్రదించి అవసరమైన సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం మంచిది.