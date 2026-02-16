  • Menu
How to Increase Sperm Count: స్పెర్మ్ కౌంట్ పెంచుకోవడానికి బెస్ట్ టిప్స్ ఇవే!

Highlights

How to Increase Sperm Count: నేటి ఆధునిక కాలంలో సంతానలేమి సమస్యలు పురుషుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

How to Increase Sperm Count: నేటి ఆధునిక కాలంలో సంతానలేమి సమస్యలు పురుషుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం మారుతున్న జీవనశైలి, మనకు తెలియకుండానే మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు. పురుషుల పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యానికి స్పెర్మ్ నాణ్యత (Sperm Quality) అనేది చాలా కీలకం అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలామంది పురుషులు తమ ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ వహించినప్పటికీ, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువగా ఉండటం లేదా నాణ్యత లోపించడం వల్ల గర్భధారణలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అసలు ఏ అలవాట్లు స్పెర్మ్ నాణ్యతను పాడు చేస్తాయి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? అనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

స్పెర్మ్ నాణ్యతను పాడు చేసే ప్రమాదకరమైన అలవాట్లు ఇవే..

ఈ సందర్భంగా పలువురు వైద్యనిపుణులు మాట్లాడుతూ.. ల్యాప్‌టాప్‌ను ఎక్కువసేపు ఒడిలో పెట్టుకుని పనిచేయడం లేదా మొబైల్ ఫోన్‌ను ప్యాంట్ జేబులో ఉంచుకోవడం వల్ల వెలువడే వేడి (Heat) స్పెర్మ్ ఉత్పత్తిని దెబ్బతీస్తుందన్నారు. సిగరెట్ తాగడం, మద్యం సేవించడం వల్ల స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోవడమే కాకుండా, వాటి కదలిక (Motility) కూడా మందగిస్తుందన్నారు. రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఇది పునరుత్పత్తి వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. మానసిక ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో 'కార్టిసోల్' వంటి హార్మోన్లు పెరిగి, స్పెర్మ్ ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తాయని చెప్పారు. పోషకాహార లోపం, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన జింక్, విటమిన్లు అందవన్నారు. రోజంతా ఒకే చోట కూర్చుని ఉండటం వల్ల జననేంద్రియాల వద్ద వేడి పెరిగి స్పెర్మ్ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందన్నారు. టైట్ జీన్స్ లేదా లోదుస్తులు ధరించడం వల్ల ఆ భాగంలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి స్పెర్మ్ కణాలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు.

స్పెర్మ్ నాణ్యతను పెంచుకోవడానికి చిట్కాలు ఇవే..

మీ స్పెర్మ్ హెల్త్‌ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఈ చిన్న మార్పులు చేసుకోండి..

* పండ్లు, ఆకుకూరలు, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోండి. ముఖ్యంగా బాదం, వాల్‌నట్స్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ మేలు చేస్తాయి.

* ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు యోగా లేదా నడక వంటి వ్యాయామాలు చేయండి.

* అధిక బరువు కూడా హార్మోన్ల మార్పులకు కారణమవుతుంది, కాబట్టి బరువును అదుపులో ఉంచుకోండి.

* శరీరంలో టాక్సిన్స్ బయటకు వెళ్లడానికి పుష్కలంగా నీరు త్రాగాలి.

* వేడి నీటి స్నానాలు తగ్గించి, వీలైనంత వరకు శరీర ఉష్ణోగ్రత సాధారణంగా ఉండేలా చూసుకోండి.

పురుషుల ఆరోగ్యంలో స్పెర్మ్ నాణ్యత అనేది కేవలం సంతానోత్పత్తికే కాదు, వారి మొత్తం శారీరక శక్తికి, మానసిక ఉత్సాహానికి సంకేతం. పైన పేర్కొన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, అవసరమైతే సంకోచించకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

