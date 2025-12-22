How to Identify Good Guavas: ఈ 5 చిట్కాలు తెలియకపోతే మోసపోవడం ఖాయం.. పురుగులు లేని కాయలను ఎలా గుర్తించాలి?
మార్కెట్లో మంచి జామపండ్లను ఎలా ఎంచుకోవాలో తెలుసా? పురుగులు లేని, తియ్యటి జామకాయలను గుర్తించడానికి ఈ 5 సింపుల్ చిట్కాలు పాటించండి.
మార్కెట్లోకి వెళ్లినప్పుడు ఆకుపచ్చగా నిగనిగలాడే జామపండ్లను చూస్తే ఎవరికైనా నోరూరాల్సిందే. అయితే, తీరా ఇంటికి తెచ్చి కోశాక చూస్తే లోపల పురుగులు ఉండటం లేదా కుళ్లిపోయి ఉండటం మనల్ని నిరాశకు గురి చేస్తుంది. మరి నాణ్యమైన, తియ్యటి జామపండ్లను ఎలా గుర్తుపట్టాలో తెలుసా? ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు:
1. రంగును బట్టి గుర్తింపు (Color Check)
జామకాయ రంగు దాని రుచిని చెబుతుంది.
మరీ ముదురు ఆకుపచ్చగా ఉంటే అది ఇంకా కాయ దశలోనే ఉందని, అస్సలు పండలేదని అర్థం.
మరీ పసుపు రంగులోకి వస్తే అది అతిగా పండిపోయిందని గుర్తుంచుకోవాలి.
లేత ఆకుపచ్చ లేదా లేత పసుపు రంగు మిశ్రమంలో ఉన్న పండ్లను ఎంచుకుంటే అవి రుచిగా, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
2. తొక్క మృదుత్వం (Skin Texture)
పండు తొక్కను జాగ్రత్తగా గమనించండి. పండుపై నల్లటి మచ్చలు, ముడతలు లేదా గీతలు ఉంటే ఆ పండు లోపల ఇప్పటికే చెడిపోయి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడూ తొక్క సాఫ్ట్గా, మచ్చలు లేకుండా ఉన్న పండ్లనే ఎంచుకోండి.
3. బరువు చూసి కొనండి (Weight Matters)
జామపండును చేతిలోకి తీసుకోగానే దాని సైజుకు తగ్గ బరువు ఉండాలి. పండు కాస్త బరువుగా అనిపిస్తేనే అందులో గుజ్జు, రసం ఎక్కువగా ఉండి రుచిగా ఉంటుంది. తేలికగా ఉంటే అది లోపల ఎండిపోయిందని అర్థం.
4. నొక్కి చూడండి (Firmness Test)
పండును చేతితో మెల్లగా నొక్కి చూడండి.
రాయిలా గట్టిగా ఉంటే అది పచ్చిగా ఉందని అర్థం.
మరీ మెత్తగా ఉంటే అది కుళ్లిపోయే స్థితిలో ఉన్నట్లు.
వేలితో నొక్కినప్పుడు కొంచెం వంగి, మళ్ళీ యధాస్థితికి వస్తే అది తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పండు అని గుర్తించాలి.
5. తియ్యటి వాసన (Sweet Aroma)
పండిన జామపండు ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేకమైన తీపి వాసనను కలిగి ఉంటుంది. పండును ముక్కు దగ్గరకు తీసుకెళ్లినప్పుడు వింతైన వాసన లేదా పుల్లటి వాసన వస్తుంటే ఆ పండు లోపల పాడైందని అర్థం.
ముగింపు:
వచ్చేసారి మీరు మార్కెట్కు వెళ్ళినప్పుడు ఈ రంగు, వాసన, బరువు, మృదుత్వం అనే సూత్రాలను పాటిస్తే నాణ్యమైన జామపండ్లను ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు. జామపండు కోసిన తర్వాత లోపలి భాగం తెల్లగా లేదా లేత గులాబీ రంగులో ఉంటే అది అత్యంత ఆరోగ్యకరమైనది.