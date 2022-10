Pure Ghee: స్వచ్ఛమైన నెయ్యి, కల్తీ నెయ్యి అని గుర్తుపట్టడం ఎలా..?

Pure Ghee: స్వచ్ఛమైన నెయ్యి, కల్తీ నెయ్యి అని గుర్తుపట్టడం ఎలా..?

Pure Ghee: దేశంలో ఆహార పదార్థాల కల్తీ అనేది ఒక మాఫియాలా తయారైంది. ఇందులో భాగంగా పోలీసులు చాలామందిని అరెస్ట్ చేస్తున్నా ఈ దందా మాత్రం ఆగడం లేదు. ముఖ్యంగా మనం రోజు వాడే నెయ్యి విషయంలో దారుణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నిజమైన నెయ్యి, నకిలీ నెయ్యి రెండూ మార్కెట్లలో అమ్ముడవుతున్నాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో మీరు నెయ్యి తినడానికి ఇష్టపడితే జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే కొనండి. కల్తీ నెయ్యిని తయారు చేయడానికి చాలా చెడ్డ పదార్థాలు ఉపయోగించబడుతున్నాయి. స్వచ్ఛమైన దేశీ నెయ్యిని గుర్తించడానికి ఈ టెక్నిక్స్‌ని వాడండి. కల్తీ నెయ్యిని తయారు చేయడానికి 40 శాతం నూనె, 60 శాతం ఫార్చ్యూన్ కూరగాయను కలుపుతారు. ఇది కాకుండా ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు, బిటుమెన్ దీనికి జోడిస్తారు. ఫార్చ్యూన్ వృక్షసంపద కణిక అందుకే కల్తీ నెయ్యిలో వాడతారు. అయినప్పటికీ నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి 5 నుంచి 10 శాతం నిజమైన స్థానిక నెయ్యి కూడా కలుపుతారు. అంతేకాదు సెయింట్ విత్ నెయ్యి కూడా కలుపుతారు. నిజమైన నెయ్యిని ఎలా గుర్తించాలి.. 1. నెయ్యి కల్తీ అయిందా తెలుసుకోవడానికి మీరు ఒక పాత్రలో ఒక చెంచా నెయ్యిని వేడి చేయాలి. వెంటనే కరిగి దాని రంగు గోధుమ రంగులోకి మారితే అది స్వచ్ఛమైన స్థానిక నెయ్యి. పసుపు రంగులోకి మారితే అది కల్తీ నెయ్యి అవుతుంది. 2. దేశీ నెయ్యిని గుర్తించడానికి చేతిలో కొంత నెయ్యి ఉంచండి. తరువాత చేతిని తలక్రిందులుగా రుద్దండి. నెయ్యిలో ధాన్యం ఉంటే అది నకిలీదని అర్థం చేసుకోండి. నిజమైన నెయ్యి చేతికి రాసిన వెంటనే గ్రహించబడుతుంది. ఇది గుర్తించడానికి సులభమైన మార్గం. 3. ఒక చెంచా నెయ్యిలో నాలుగైదు చుక్కల అయోడిన్ కలపండి. రంగు నీలం రంగులోకి మారితే నెయ్యి లోపల ఉడికించిన బంగాళాదుంపల టింక్చర్ ఉంటుంది. 4. ఒక టీస్పూన్ నెయ్యిలో ఒక టీస్పూన్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, ఒక చిటికెడు చక్కెర కలపండి. నెయ్యి రంగు ఎరుపు రంగులోకి మారితే కల్తీ నెయ్యి. 5. స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని గుర్తించడానికి మీ అరచేతిలో ఒక చెంచా నెయ్యి ఉంచండి. అది స్వయంగా కరగడం ప్రారంభిస్తే అది స్వచ్ఛమైనదని అర్థం చేసుకోండి. నెయ్యి గడ్డకట్టి సుగంధం దాని నుంచి రావడం ఆపివేస్తే అది నకిలీదని అర్థం చేసుకోండి.