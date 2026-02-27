Milk Adulteration: పాలు కల్తీ అయ్యాయా? ఇంట్లోనే ఇలా పరీక్షించండి
Milk Adulteration: పాలు కల్తీ అయ్యాయో లేదో ఇంట్లోనే తెలుసుకోవాలా? FSSAI నిపుణులు సూచించిన సులభ పరీక్షలు, జాగ్రత్తలు మరియు ఆరోగ్య సూచనలు తెలుసుకోండి.
‘కల్తీ పాలను కనిపెట్టండిలా’.. ఇంట్లోనే పరీక్షలు ఎలా? నిపుణుల సూచనలు
పాలలో కల్తీ సమస్య దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరంలో వెలుగుచూసిన పాల కల్తీ వ్యవహారం వినియోగదారుల్లో భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని భావించే పాలు నాణ్యతపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
నిపుణుల ప్రకారం, పాలు పోషకాలతో నిండిన ద్రవ ఆహారం. ముఖ్యంగా శిశువులకు ఇది ప్రధాన పోషక వనరు. ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు, కాల్షియం వంటి కీలక పోషకాలు పాలలో ఉంటాయి. అయితే లాభాపేక్షతో కొందరు వ్యాపారులు పాలలో నీటితో పాటు నాసిరకం లేదా హానికర పదార్థాలను కలుపుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సురేష్ ఉప్పరాపల్లి మాట్లాడుతూ, పాలలో కల్తీ చేయడం తీవ్రమైన ఆహార మోసం అని పేర్కొన్నారు. వినియోగదారుల ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో పెట్టే ఈ చర్యలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
పాలలో సాధారణంగా చేసే కల్తీలు
నిపుణుల వివరాల ప్రకారం, పాలలో సాధారణంగా నీరు కలపడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అదనంగా స్టార్చ్, డిటర్జెంట్, యూరియా, సింథటిక్ పాలు వంటి పదార్థాలు కలిపే ఘటనలు కూడా నమోదయ్యాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి తీవ్ర హానికరమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇంట్లోనే గుర్తించే సరళ పరీక్షలు, నిపుణులు సూచించిన కొన్ని సాధారణ పరీక్షలు ఇలా ఉన్నాయి:
నీటి కల్తీ పరీక్ష: మృదువైన ఉపరితలంపై కొద్దిపాటి పాలు చల్లితే స్వచ్ఛమైన పాలు మందంగా ప్రవహిస్తాయి. నీరు కలిపితే త్వరగా పారిపోతాయి.
స్టార్చ్ పరీక్ష: పాలలో కొద్దిగా అయోడిన్ ద్రావణం వేసినప్పుడు నీలం రంగు మారితే స్టార్చ్ కలిపినట్లు భావించవచ్చు.
డిటర్జెంట్ పరీక్ష: పాలను బలంగా షేక్ చేస్తే ఎక్కువగా నురుగు వస్తే డిటర్జెంట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
సింథటిక్ పాలు: రుచిలో అసహజత, వాసనలో మార్పు ఉంటే అప్రమత్తం కావాలని సూచిస్తున్నారు.
అధికారుల హెచ్చరిక
పాల కల్తీపై వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరుతున్నారు. వినియోగదారుల భద్రతే ముఖ్యమని FSSAI అధికారులు స్పష్టం చేశారు.