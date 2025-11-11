Heart Attack : గుండెపోటు రాకుండా ఉండాలంటే రోజుకు ఎన్ని నిమిషాలు నడవాలి? డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే
మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మందిలో అనేక రకాల అనారోగ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.
Heart Attack : మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మందిలో అనేక రకాల అనారోగ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గుండెపోటు ప్రమాదం చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను నివారించడానికి రోజువారీ నడక చాలా మంచి మార్గం. ఈ అలవాటు గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి ప్రతిరోజూ ఎంత సమయం నడవాలి, ఏ రకమైన వ్యాయామాలు ఉత్తమమో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా పెరిగిపోతున్న గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో వేగవంతమైన నడక చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు నొక్కి చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో రోజూ నడవడం చాలా ముఖ్యం. క్రమం తప్పకుండా వాకింగ్ చేయడం వల్ల గుండె కండరాలు బలంగా మారి, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎంత సమయం నడవాలనే దానిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని సూచిస్తున్నారు. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, ఒక వ్యక్తి వారానికి కనీసం 200 నిమిషాలు వేగంగా నడవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారంలోని ఐదు రోజులు రోజుకు 40 నిమిషాల పాటు తప్పకుండా నడవాలి. సాధారణ వేగంతో నడవడం కంటే వేగంగా నడవడం గుండెకు మరింత ఉత్తమం. వేగవంతమైన నడక ద్వారా గుండె రేటు పెరుగుతుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
కేవలం నడక మాత్రమే కాకుండా, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మరికొన్ని వ్యాయామాలు కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వేగవంతమైన నడక, ఏరోబిక్స్, ఈత, సైక్లింగ్, రన్నింగ్ వంటివి గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ప్రతిరోజూ 40-45 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం వల్ల గుండె మాత్రమే కాకుండా, కాలేయం, మెదడు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ఈ అభ్యాసం శరీర బరువును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, మరియు కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
నోట్ : ఏదైనా కొత్త వ్యాయామ దినచర్యను ప్రారంభించే ముందు, ముఖ్యంగా గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు, తప్పనిసరిగా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి వారి సలహా తీసుకోవాలి.