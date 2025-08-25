  • Menu
Cooking Tips: వండిన చికెన్ ఫ్రిజ్‌లో ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచొచ్చు?

Highlights

చాలామంది వండిన చికెన్‌ను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి తర్వాతి రోజుల్లో తినడం అలవాటు చేసుకుంటారు. కానీ, ఇది ఎంతకాలం సురక్షితంగా ఉంటుంది? ఏ విధంగా నిల్వ చేయాలి? అనే విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి.

ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ

వండిన చికెన్‌ను ఫ్రిజ్‌లో 3-4 రోజులు వరకు సురక్షితంగా ఉంచవచ్చు. ఈ సమయంలో అది తాజాగా, తినదగ్గదిగా ఉంటుంది. అయితే ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత 40°F (4°C) కంటే తక్కువగా ఉండాలి. చికెన్ బ్రెస్ట్, తొడలు, రెక్కలు, ష్రెడ్ చేసిన చికెన్ అన్నీ ఈ వ్యవధిలో సురక్షితమే. చికెన్‌ను ఎయిర్‌టైట్ కంటైనర్‌లో లేదా జిప్-లాక్ బ్యాగ్‌లో పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

ఫ్రీజర్‌లో నిల్వ

చికెన్‌ను ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయాలనుకుంటే, ఫ్రీజర్ ఉత్తమ ఎంపిక. ఫ్రీజర్‌లో -18°C (0°F) ఉష్ణోగ్రత వద్ద 9 నెలల వరకు వండిన చికెన్ నిల్వ చేయవచ్చు. కానీ, ఉత్తమ నాణ్యత కోసం 2-6 నెలల్లో వాడటం మంచిది. ఫ్రీజర్‌లో పెట్టే ముందు చికెన్‌ను చిన్న ముక్కలుగా చేసి, ఫ్రీజర్-సేఫ్ కంటైనర్లలో ఉంచాలి. వాడే ముందు ఫ్రిజ్‌లో 24 గంటలు డీఫ్రాస్ట్ చేయాలి.

జాగ్రత్తలు

చికెన్‌ను వండిన రెండు గంటలలోపు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాలి.

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద రెండు గంటల కంటే ఎక్కువసేపు వదిలేయకూడదు.

వాడే ముందు చెడు వాసన, జిగట టెక్స్చర్, రంగు మార్పు ఉంటే తినకూడదు.

సాస్‌లతో కలిపి ఉంచితే షెల్ఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది, కాబట్టి త్వరగా వాడటం మంచిది.

ఈ సూచనలు పాటించడం ద్వారా ఆహార భద్రతను కాపాడుకోవచ్చు, ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం అవుతాయి.

