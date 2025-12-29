Winter Protection: ఫోన్ బ్యాటరీ త్వరగా డ్రెస్ అవకుండా సులభ చిట్కాలు పాటించండి
చలి వాతావరణం మీ ఫోన్ బ్యాటరీని త్వరగా ఖాళీ చేస్తోందా? చలిలో మీ ఫోన్ ఎందుకు ఆగిపోతుందో తెలుసుకోండి మరియు ఈ చిన్న చిట్కాలతో మీ ఫోన్ను సమర్థవంతంగా ఎలా కాపాడుకోవాలో ఇక్కడ చూడండి.
చలి ప్రదేశాల్లో నివసించేవారికి ఒక విషయం త్వరగానే అనుభవంలోకి వస్తుంది: విపరీతమైన చలి నీటి పైపులను గడ్డకట్టిస్తుంది, చర్మాన్ని పగులగొడుతుంది మరియు మీ స్మార్ట్ఫోన్ను కూడా దెబ్బతీస్తుంది. వందసార్లు ఛార్జ్ చేసినా వారాల పాటు నమ్మకంగా పనిచేసిన ఫోన్ బ్యాటరీ, మీరు బయటకు అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఒక్కసారిగా పడిపోతుంది. 40 శాతం ఛార్జింగ్ ఉన్నప్పుడు హఠాత్తుగా 10 శాతానికి లేదా అంతకంటే తక్కువకు పడిపోతుంది; మ్యాప్ చెక్ చేద్దామని తీస్తే, ఆలోచించడానికి కూడా సమయం ఇవ్వకుండా వెంటనే స్విచ్ఛాఫ్ అవుతుంది! మళ్లీ లోపలికి వెళ్లి చూస్తే, ఫోన్ బతికినట్లు కనిపిస్తుంది. ఇది చాలా చిరాకు తెప్పిస్తుంది కదూ? ఇది నిజం, కేవలం అపోహ కాదు.
చలి మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది
చాలా స్మార్ట్ఫోన్లు లిథియం-అయాన్ (Li-ion) బ్యాటరీలతో వస్తాయి. దురదృష్టవశాత్తూ, ఈ రకం బ్యాటరీలు చలి వాతావరణంలో సరిగ్గా పనిచేయవు. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు బ్యాటరీ లోపల జరిగే రసాయన ప్రతిచర్యలను తీవ్రంగా మందగింపజేస్తాయి. ఇది బ్యాటరీ అందించగల శక్తిని పరిమితం చేయడమే కాకుండా, నిద్రాణమైన స్థితి నుండి శక్తిని విడుదల చేసే సామర్థ్యాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
అందుకే సమస్య ఇలా ఉంటుంది: మీ ఫోన్ ఇంట్లో 30 శాతం ఛార్జింగ్ చూపించినా, బయటికి వెళ్లిన వెంటనే వేగంగా పడిపోవచ్చు. మళ్లీ లోపలికి రాగానే మామూలు స్థితికి వస్తుంది. చలి కారణంగా బ్యాటరీ యొక్క అంతర్గత నిరోధకత పెరుగుతుంది. మీరు హెవీ టాస్క్లు (గేమ్స్, కెమెరా) చేస్తున్నప్పుడు, ఫోన్ వోల్టేజ్ తగ్గిపోతుంది మరియు ఆ టాస్క్లను వెంటనే ఆపేస్తుంది. బ్యాటరీని కాపాడుకోవడం కోసం ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అవుతుంది. ఇది తెలివైన చర్యే తప్ప, ఫోన్ కావాలని చేసేది కాదు.
ఏది సహాయపడుతుంది మరియు ఏది పరిస్థితిని మరింత దిగజారుస్తుంది
బ్యాటరీ జీవితకాలం తగ్గిపోవడానికి లేదా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు చలిని నిందించడం కంటే ఉష్ణోగ్రతను సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడం ముఖ్యం. మీ ఫోన్ను మీ బట్టల లోపల (శరీరానికి దగ్గరగా) ఉంచుకోవడం ఉత్తమం. బయటి పాకెట్స్ లేదా బ్యాగ్ కంటే లోపలి జాకెట్ పాకెట్ మంచిది. మీ శరీరంలోని వేడి ఫోన్కు ఇన్సులేషన్గా పనిచేసి, చలి తగలకుండా కాపాడుతుంది. కొద్దిపాటి వెచ్చదనం కూడా తేడాను చూపిస్తుంది.
ఫోన్ కవర్లు సాధారణంగా సహాయపడవు, పైగా కొన్నిసార్లు హాని చేస్తాయి. మందపాటి కవర్లు వేడిని కోల్పోకుండా కాపాడతాయి, కానీ సన్నని, మెటాలిక్ కవర్లు ప్రమాదకరం కావచ్చు. మీ శరీరం చల్లగా అనిపిస్తే, బ్యాటరీ కూడా చల్లగానే ఉంది అని అర్థం.
మీ అలవాట్లు కూడా ముఖ్యమే. బయట చలిలో ఉండి, బ్రైట్నెస్ను ఫుల్లుగా పెట్టి, నిరంతరం జీపీఎస్ (GPS) లేదా ఫొటోగ్రఫీని ఉపయోగించడం వల్ల ఇప్పటికే బలహీనపడిన బ్యాటరీపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. బ్రైట్నెస్ను తగ్గించడం, అనవసరమైన యాప్లను మూసివేయడం వంటి చిన్న పనులు సడెన్ షట్డౌన్లను నివారిస్తాయి.
చలిలో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ చేయడం మరో ప్రమాదం. లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు చల్లటి పరిస్థితుల్లో ఛార్జింగ్ కావడాన్ని ఇష్టపడవు. చాలా స్మార్ట్ఫోన్లు బ్యాటరీ వెచ్చబడే వరకు ఛార్జ్ వేగాన్ని ఆటోమేటిక్గా తగ్గిస్తాయి. అందుకే ఫోన్ను లోపలికి తెచ్చిన తర్వాత, కాసేపు మామూలు ఉష్ణోగ్రతకు రానిచ్చి, ఆ తర్వాతే ఛార్జ్ చేయడం మంచిది. అలాగే, ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అయిన వెంటనే పదేపదే ఆన్ చేయడం వల్ల బ్యాటరీపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
ముగింపుగా, చలి మీ ఫోన్ బ్యాటరీని పాడుచేయదు, కేవలం దాని సామర్థ్యాన్ని తాత్కాలికంగా తగ్గిస్తుంది. పవర్ ఎక్కువగా లాగే యాక్టివిటీస్ను నియంత్రించి, ఫోన్ను వెచ్చగా ఉంచండి. ఛార్జ్ చేయడానికి ముందు ఫోన్ సాధారణ స్థితికి వచ్చేలా చూసుకోండి. ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే, మీ ఫోన్ చలికాలం అంతా బాగా పనిచేస్తుంది.