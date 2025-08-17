Home Remedies: రాత్రి దిండు కింద పెట్టే సులభమైన చిట్కా… నిద్రలేమి, జలుబు తగ్గుతాయి!
మీకు తరచుగా నిద్ర పట్టకపోవడం, జలుబు, దగ్గు లేదా శ్వాస సమస్యలు వస్తున్నాయా? ఈ చిన్న సమస్యలు పెద్దవిగా మారక ముందే ఇంట్లోనే సులభమైన పరిష్కారం ప్రయత్నించవచ్చు. దానికి ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా ఉపయోగపడే చిట్కా వెల్లుల్లి రెబ్బలు.
మీకు తరచుగా నిద్ర పట్టకపోవడం, జలుబు, దగ్గు లేదా శ్వాస సమస్యలు వస్తున్నాయా? ఈ చిన్న సమస్యలు పెద్దవిగా మారక ముందే ఇంట్లోనే సులభమైన పరిష్కారం ప్రయత్నించవచ్చు. దానికి ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా ఉపయోగపడే చిట్కా వెల్లుల్లి రెబ్బలు.
వెల్లుల్లి దిండు కింద పెడితే లాభాలేమిటి?
వెల్లుల్లిలోని సహజ సువాసన రసాయనాలు, యాంటీమైక్రోబియల్ లక్షణాలు మెదడు, శ్వాసకోశ వ్యవస్థకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
రాత్రి దిండు కింద ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బ పెట్టుకుంటే మెలటోనిన్ హార్మోన్ సక్రమంగా పనిచేసి నిద్ర బాగా పడుతుంది.
నిద్రలేమి సమస్య తగ్గి మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
జలుబు, దగ్గు, ముక్కు మూసుకుపోవడం వంటి సమస్యలలో కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.
ఉదయం లేవగానే శరీరం తేలికగా, ఉల్లాసంగా అనిపిస్తుంది.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
తప్పనిసరిగా తాజా వెల్లుల్లి రెబ్బలు మాత్రమే వాడాలి.
దిండు కవర్ బాగా కప్పుకోవాలి, వాసన ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసుకోవాలి.
సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ప్రయత్నించాలి.
మందులు లేకుండా, ఖర్చు లేకుండా ఈ చిన్న మార్పు మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఒకసారి ప్రయత్నించి శాంతియుతమైన నిద్రను అనుభవించండి.