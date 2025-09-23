  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

 Pregnant Women : వర్షాకాలంలో గర్భిణీలు జాగ్రత్తగా ఉండండి.. లేకపోతే పండగపూట కష్టాలు

 Pregnant Women : వర్షాకాలంలో గర్భిణీలు జాగ్రత్తగా ఉండండి.. లేకపోతే పండగపూట కష్టాలు
x

 Pregnant Women : వర్షాకాలంలో గర్భిణీలు జాగ్రత్తగా ఉండండి.. లేకపోతే పండగపూట కష్టాలు

Highlights

వర్షాకాలం ముగిసిన తర్వాత వాతావరణంలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. పగటిపూట వేడిగా ఉన్నా, సాయంత్రానికి చలి పెరుగుతుంది. ఇది పండుగల సీజన్ కూడా.

Pregnant Women : వర్షాకాలం ముగిసిన తర్వాత వాతావరణంలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. పగటిపూట వేడిగా ఉన్నా, సాయంత్రానికి చలి పెరుగుతుంది. ఇది పండుగల సీజన్ కూడా. ఈ వాతావరణంలో గర్భిణీ స్త్రీలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈ మార్పుల వల్ల అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ వాతావరణంలో గర్భిణీ స్త్రీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నిపుణుల సలహాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ కాలంలో గర్భిణీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీల శరీరంలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. ఈ సమయంలో వారికి నీటి కొరత రావచ్చు, రక్తపోటులో మార్పులు, వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం, గుండె కొట్టుకోవడం, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

1. పుష్కలంగా నీరు తాగాలి

వాతావరణం చల్లగా మారినప్పుడు, చాలామంది నీరు తక్కువగా తాగుతారు. కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలు తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం. తగినంత నీరు తాగితే శరీరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంటుంది. దీనివల్ల అనేక రకాల వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

2. ఆహారంపై శ్రద్ధ వహించండి

వేసవి తర్వాత చలి పెరిగే సమయంలో అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపిస్తాయి. జలుబు, ఫ్లూ వంటి జబ్బులు ఈ సమయంలో ఎక్కువగా వస్తాయి. ఈ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు తమ ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. విటమిన్లు, ఖనిజాలు, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. జ్యూస్, సూప్ వంటివి ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. ఏ ఆహారం తీసుకోవాలో, ఏది తీసుకోకూడదో డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

3. చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి

వాతావరణం మారినప్పుడు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. గర్భిణీ స్త్రీల రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి, వారు తినే ఆహారపు ఉష్ణోగ్రత గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. గోరువెచ్చని నీరు తాగడం మంచిది. అలాగే జ్యూస్, సూప్ వంటివి చల్లగా కాకుండా సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద తాగాలి.

4. శరీరాన్ని చలి నుంచి కాపాడండి

పగటిపూట వేడిగా ఉండి, సాయంత్రానికి చలిగా మారే ఈ వాతావరణంలో ఆరోగ్యం చెడిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే, దుస్తుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఛాతి మరియు తలను చలి నుంచి కాపాడుకోవాలి.

5. కాలుష్యానికి దూరంగా ఉండాలి

ఈ పండుగల సమయంలో వాతావరణ కాలుష్యం కూడా పెరుగుతుంది. కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్లడం గర్భిణీ స్త్రీలకు మంచిది కాదు. పండుగల సమయంలో టపాసులు పేల్చే ప్రదేశాలు, రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వ్యాపిస్తాయి. అందుకే, బయటకు వెళ్లడం వీలైనంత వరకు తగ్గించడం మంచిది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick